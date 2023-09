escuchar

Sergio Massa chicaneó a Javier Milei por tratar a sus perros como si fueran sus hijos y Luis Majul salió a cruzarlo por querer imponer el “Operativo del miedo” con el objetivo de asustar a los votantes del libertario de cara a las Elecciones Presidenciales 2023, que se celebrarán el 22 de octubre.

“Hay que estar muy atentos y muy lúcidos en esta campaña porque del lado del fracaso, que algunos consideran irremontable, la estrategia que se juega es la del ‘Operativo del miedo’, como lo que dijo Massa ayer”, remarcó Majul durante el pase del Noticiero 8 AM con el programa Buen día Nación que conduce momentáneamente Pablo Rossi por la pantalla de LN+, hasta el regreso de Luis Novaresio.

Luis Majul apuntó contra la estrategia de Massa de infundir miedo a los votantes de Milei

Este martes, Massa volvió a polemizar con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, criticó su posición relativa al calentamiento global y el cambio climático, y dijo que quienes lo “niegan son aquellos que no tienen hijos y, de alguna manera, le hablan a los perros tratándolos como hijos”.

Massa y Milei Archivo

Y añadió: “Los que tenemos hijos y entendemos que merecen vivir en un lugar y ambiente cuidado, y que tengan posibilidad y oportunidades de desarrollo, sentimos que tenemos una oportunidad para que la agenda ambiental sea parte de las políticas públicas”.

En este punto, luego de pasar el video con las declaraciones del ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo kirchnerista, fue Marina Calabró quien estalló de furia y criticó a Massa en términos muy duros. “¿Por qué lo aplauden los que aplauden a un hombre que niega la calidad humana por tener o no hijos? Si lo hubiera dicho de una mujer habría gente marcándole con razón que no necesitás tener hijos para realizarte como mujer, ¿por qué se le puede decir eso a un hombre? ¿Y qué tiene de malo querer a los perros? ¿Esto es lo mejor que tienen para decir el ministro del 115 % (de inflación)?”, preguntó Calabró muy indignada.

“Massa, en su juego perverso de expectativas ilusionistas y aprietes, está terminando de quebrar el país”, afirmó Rossi, y advirtió: “Ojo con Massa y este Gobierno negacionista, porque niega su fracaso. ¡Qué caraduras que son, mirá qué cínicos que son!”, exclamó el periodista antes de pasar el video en el que, el gobernador peronista de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que iba a renunciar si Javier Milei se convierte en presidente de los argentinos. “Mirá Quintela cómo les mete miedo a los riojanos después que Milei les diera una paliza en las elecciones”, manifestó Rossi.

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, dijo Quintela en un acto de entrega de viviendas. “Los riojanos no le deben nada a Milei y lo votaron”, se lamentó el mandatario peronista.

Ricardo Quintela dijo que renunciará si Javier Milei es electo presidente

“Ahora, están esmerilando a Milei porque se han dado cuenta de que les ha sacado muchos votos; en el conurbano bonaerense, hay relatos en off the record de intendentes que dicen ‘dejemos de llevar gente en remises porque están votando a Milei””, reveló Débora Plager.

“Es la perversidad de estos tipos que han arruinado el país y creen que pueden seguir jugando con la voluntad popular, que acarrean gente como si fuera ganado y es la indignidad a la que someten a los votantes que consideran sus clientes”, criticó Rossi, y finalizó: “Han denigrado la condición humana. ¿Con qué autoridad hablan de Milei, Massa, Cristina Kirchner y el delirante de Alberto Fernández?”.