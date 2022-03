Luis Majul explicó la razón por la que Juliana Awada fue tendencia en las redes sociales

Este jueves, Luis Majul, conductor de 830 AM (LN+) contó la razón por la que Juliana Awada fue tendencia en las redes sociales. El periodista explicó en el pase que protagoniza con Luis Novaresio que la ex primera dama fue mencionada en Twitter por presuntamente rehusarse a una segunda presidencia de Mauricio Macri.

“Vamos a delirar un poco. ¿Saben qué o quién fue tendencia en Twitter hasta las 8.30?”, indagó a sus compañeros que lo secundaban en el piso. Acto seguido, el conductor contó que se trataba de Juliana Awada, la esposa de Mauricio Macri. “Preguntame sobre el por qué”, jugó con el resto de los presentes entre los que estaban Débora Plager, Marina Calabró y Laura Di Marco.

“Como Macri dijo, palabras más, palabras menos: ‘Yo, antes de decidir cualquier cosa, si voy a ser candidato o no, le voy a preguntar a Juliana, porque si ella no quiere…'. En las redes sociales, ¿qué empezaron a decir?”, expresó para saber si sus compañeros lo seguían. “Dale, Juliana. Aflojá. Son cuatro años solamente”, agregaron en coro en el piso, sobre el deseo que tiene su esposo.

Macri estuvo invitado en Solo una vuelta más (TN) este miércoles, en donde habló de que cabe la posibilidad de que haya “un segundo tiempo” para 2023, pero advirtió que antes lo va a consultar con su esposa. Tras escuchas estar palabras, las redes sociales explotaron de memes, comentarios y capturas donde la mencionaban con la frase “Dale, Juliana”, que se hizo tendencia hasta pasada la media mañana. Fue así cómo Majul rescató los comentarios de Twitter donde pedían su aprobación y aseveró que “cada uno tiene una opinión formada sobre el tema”.

La opinión de los conductores

Por otra parte, los conductores y panelistas reflexionaron sobre una posible vuelta de Macri. “Ahora, fijate que en la Argentina, independientemente de la opinión que tenga cada uno sobre un expresidente, por un lado, el Frente de Todos dice Cristina [Kirchner] te vas a tener que poner la ropa, porque si bien vos llegás al 40 [por ciento de los votos], por el otro lado dicen: ‘Macri puede volver a ser candidato’”, añadió.

Acto seguido, Novaresio quiso saber si alguien había “dudado de que Macri quería ser candidato una vez más”. “No. Segundo tiempo, el título de su libro”, acotó Marina Calabró en referencia a lo que vendría en las próximas elecciones, según comentó el propio exmandatario durante la entrevista, que iría en relación con el primer título que se llamó Primer tiempo, en el que relató su experiencia como primer mandatario entre 2015 y 2019.

“Yo lo dudo, Luis”, acotó Majul, por lo que Novaresio añadió que de su parte no tenía ninguna duda. “Hay una cuestión psicológica de los que llegan hasta ahí. Por lo que nosotros no entendemos la lógica de la psicología”, afirmó. Plager, por su parte, sostuvo que los cuatro años que vienen en la política “van a ser muy complicados”. “Los dos que pasaron deben haber empujado a Macri a definirse si es que había algún margen de duda… Porque si a tu sucesor le va bien…”, expresó Calabró.

“Yo creo que la pasó mal Macri durante su mandato, pero si él tiene un equilibrio emocional para su vida, elegiría no volver a romperse la cabeza como se la rompió. Si el presidente Alberto Fernández, con todo lo que nosotros vimos, fuera una persona con cierto equilibrio emocional, diría ‘no, yo acá no me meto más, porque realmente la recontra pasás muy mal como presidente de la Argentina’”, expresó el conductor de 830AM.

Por último, Novaresio aseveró que hay una lógica aspiracional de que los expresidentes primero se aferran a la idea de que fueron unos “incomprendidos” o “no les tuvieron paciencia”. “Macri levanta la bandera de liberalismo, del libre mercado, porque ve que está alineado con el giro que ha dado la ciudadanía”, sintetizó Calabró.