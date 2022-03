El desgarrador mensaje que dejó Gerardo Rozín en su última foto de WhatsApp

A días de la muerte de Gerardo Rozín, siguen descubriéndose detalles y situaciones que grafican la manera en que transitó sus últimos días de vida. En esta oportunidad, tomó repercusión la última foto que tuvo de perfil en WhatsApp, donde además de mostrarse contento dejó un conmovedor mensaje y demostró que nunca perdió el humor.

El conductor de La Peña de Morfi era muy querido por todo el ambiente artístico. Eso se evidenció con las infinitas muestras de cariño que recibió al conocerse su mal momento de salud. Gracias a testimonios de quienes lo conocían y tuvieron trato con él, se pudo conocer mucho sobre su forma de encarar la enfermedad.

En ese contexto, el periodista de espectáculos Pampito reveló la última foto que Rozín eligió en WhatsApp. “Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp”, comenzó diciendo en Mañanísima (Ciudad Magazine).

El desgarrador mensaje de Gerardo Rozín en su foto de WhatsApp

El periodista había elegido una imagen donde se lo podía ver junto a un cartel: “Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente’”. De esta manera, dejó un conmovedor mensaje y a la vez mostró que el humor seguía vigente incluso en el peor momento.

La canción que Gerardo Rozín grabó antes de su muerte

En la emisión del domingo de La Peña de Morfi, que fue íntegramente dedicada a homenajear al conductor, se vivió un momento de emoción cuando se mostró al aire la canción que el periodista eligió para su despedida del programa. Junto al grupo musical Dos más uno, Rozín cantó “Me voy quedando”, el tema de Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Además, explicó cómo la letra se adaptó a su situación y la importancia del artista a lo largo de su vida.

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos te ocupás de ver qué te estaba contando. Me gusta Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12, 13 años y me escapaba a ver al Cuchi cada vez que podía”, comenzó contando dentro del estudio de grabación. En esa misma línea, destacó que este tema en particular siempre se destacaba sobre el resto en los shows y que tomó una relevancia muy grande en su vida: “Es como si esa canción se me hubiera grabado para siempre”.

Gerardo Rozín cantó el tema "Me voy quedando" junto al grupo Dos más uno a modo de despedida

“Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando la escalera de mi casa y no me preguntes cómo, después de 30 años, casi 40, en la escalera de mi casa digo: ‘Me voy quedando ciego’”, relató el periodista, cantando esa última frase, que forma parte de la canción.

Con mucha emoción, contó que sintió la pieza musical muy adecuada para su situación: “Tiempo mas tarde me pareció que era una canción muy buena para alguien que tiene ese dolor, el dolor del que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos de un modo muy emocionado, porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a la vez no quería hacer una noticia de eso”.