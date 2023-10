escuchar

Sergio Massa y Javier Milei definirán la presidencia de la Argentina en un ballottage, el próximo domingo 19 de noviembre, y para Luis Novaresio, la performance del candidato oficialista demuestra que los casos de corrupción, que brotaron en el último tramo de la campaña, como fue el paseo de Martín Insaurralde por el mar Mediterráneo a bordo de un yate o el de Julio “Chocolate” Rigau, no incidieron en el resultado electoral.

El periodista enumeró las razones que podrían explicar por qué Massa salió primero y obtuvo seis puntos más que su contrincante libertario, logrando el primer puesto, cuando en las elecciones primarias de agosto había quedado tercero, detrás de Patricia Bullrich.

Con casi el 99 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato del peronismo kirchnerista y actual ministro de Economía se impuso con el 36,68% por ciento de los votos; detrás quedó La Libertad Avanza de Milei, que alcanzó el 29,99 por ciento. Bullrich, de Juntos por el Cambio, logró un magro 23,83 por ciento de los votos y quedó fuera de la carrera por la presidencia.

“Primero fue la sorpresa, porque Massa estuvo a pocos puntos de ganar en primera vuelta”, consideró el conductor del programa Buen día Nación en el pase con el Noticiero 8 am que se emite por la pantalla de LN+. “Creo que hubo una estrategia política y una emoción ciudadana”, agregó.

“La estrategia que le funcionó a Massa fue: ‘Señores gobernadores salgan a laburar como no lo hicieron en las PASO, cuiden la boleta’, y funcionó, lo mismo fue para los barones del conurbano, cuiden la boleta; esto sumado a la derrota estrepitosa de Juntos por el Cambio. Y el otro es un dato no menor, la plata. Están las emociones, el miedo, la plata y la estructura, mata corrupción. La ineficiencia y la corrupción no pesaron en esta elección”, analizó.

“Hay dos imágenes imbatibles, un señor con 49 tarjetas de débito en un cajero y Martín Insaurralde en el yate. Y a esto le sumamos una muy mala estrategia de Juntos por el Cambio y una sobreactuación con soberbia de Milei que después de las PASO sintió que se comía a los chicos crudos”, añadió.

Los escándalos de corrupción no afectaron el desempeño de Sergio Massa en la elección feneral. Foto: Jesica Cirio, Martín Insaurralde, Sergio Massa y Malena Galmarini

Y es que Axel Kicillof no se vio afectado por el escándalo protagonizado por su jefe de gabinete en el mar Mediterráneo; tampoco lo fue Federico Otermín, el ladero de Insaurralde, quien obtuvo casi el 50 % de los votos en Lomas de Zamora, consagrándose intendente. “Está claro que en la Argentina del 2023, la corrupción y la ineficiencia no son insumo del votante”, dijo en este sentido Novaresio y, más adelante, finalizó: “Funcionó más el peronismo, la estructura, la mucha plata, y después el miedo, que prendió definitivamente”.