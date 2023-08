escuchar

Este lunes, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, fue entrevistado por el periodista Alejandro Fantino en su canal de YouTube, Neura Media. Allí, el economista libertario aseguró que, en caso de ser elegido presidente, llamaría a un plebiscito por la ley del aborto, sancionada en 2021. Un día después, el conductor hizo autocrítica por no haber aclarado en vivo que eso no se puede hacer.

En diálogo con Argenzuela (Radio 10), Fantino aseguró que, si Milei es electo primer mandatario, “hay cosas que les va a ser difícil aplicar”. En ese contexto, dijo: “Por ejemplo, ayer me plantea la abolición del aborto: yo no estoy de acuerdo con eso”.

Al mismo tiempo, en conversación con Jorge Rial, reveló: “Vi que fui tendencia hasta las primeras horas de la mañana. Seguramente por lo que Milei dijo en mi mano a mano de que va a lanzar un plebiscito por la ley del aborto. Lo dijo. ¿Dónde está mi error por el que yo me hago cargo? Por desinformación. Una ley no se puede tirar atrás por plebiscito. Listo, fallé yo con información”.

“Un amigo de la carrera me llamó esta mañana y me dijo ‘¿cómo no le paraste el carro cuando dijo lo de la ley del aborto?’ Y que sé yo, hoy me quedé un poquito culposo con eso. No considero que sea mi trabajo. Mi trabajo es estar ahí charlando, y que la gente saque conclusiones de lo que escuche”, diferenció.

A la vez, dejó en clara su postura a la hora de entrevistar. “Hay también una cosa muy soberbia nuestra de que le masticamos la comida a la gente. Esto ya te lo pensé. No me gusta que termine una entrevista a las piñas, viene un tipo a charlar conmigo. (A Milei) No le repregunté lo que 300 orcos me decían que no le había preguntado. Yo, entrevisto”, indicó.

En tanto, respecto del candidato libertario, señaló que algunas ideas que propone son “impracticables y otras creo que podría mejorar”, y ante la pregunta de Rial sobre si le da “miedo” que el economista sea presidente, calificó la consulta como falaz.

El momento en el que Milei dijo que llamaría a un plebiscito por la Ley del Aborto

“Estoy en contra de la ley del aborto porque va contra el derecho a la vida”, dijo Milei en la entrevista que le hizo Fantino, al ser consultado por el periodista. “¿Revisarías esa ley?”, le repreguntó Alejandro. “Por lo menos, haría un plebiscito”, contestó el economista. “¿Y si da a favor tuyo?”, insistió el cronista.

En ese momento, contundente, el candidato de LLA sentenció: “Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos”. Al mismo tiempo, cuestionó el proceso que derivó en la sanción por parte del Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Estuvo bastante viciado. Si los argentinos creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... Me parece un tema sumamente delicado que hace a la cuestión moral”, cerró.