Luis Novaresio contó qué sucedió después de que Larreta blanqueara su noviazgo con Milagros Maylin: “Me impactó”

escuchar

En una entrevista que estuvo cargada de fuertes definiciones sobre su futuro político, Horacio Rodríguez Larreta reveló además que está en pareja con Milagros Maylin, una funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reporta en el Ministerio de Salud, que dirige el médico Fernán Quirós.

La revelación del jefe del gobierno porteño ocurrió durante una conversación mano a mano con el periodista Luis Novaresio para su programa +Entrevistas que se emite por la pantalla de LN+. “Me enamoré y estoy muy feliz”, destacó.

“Lo llamativo es que la vida privada de un candidato sigue siendo interesante”, dijo Novaresio esta mañana al analizar la entrevista con Rodríguez Larreta durante el pase del programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

Luis Novaresio opinó sobre la repercusión de su entrevista con Horacio Rodríguez Larreta

“Estoy súper contento: el programa se presta para las confesiones y yo hago preguntas de todo, hasta del viagra; me pareció super interesante que lo haya dicho. Y está bien que una persona esté en pareja y pueda construir algo personal más allá de lo político”, consideró Novaresio. Sin embargo, agregó: “Me impactó la repercusión, pocas veces he recibido tantos mensajes del tipo: ‘che, confesó’. Pará, se confiesan los delitos”.

En un momento del programa, cuando el periodista le preguntó si estaba en pareja, Rodríguez Larreta dijo: “Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”, reveló el jefe de Gobierno de la Ciudad. “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”, se sinceró.

Además, comentó: “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera”, describió. “Realmente, estoy muy feliz”, resaltó.

Horacio Rodríguez Larreta contó que está en pareja: “Me enamoré y estoy muy feliz”

Milagros Maylin es actualmente secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad, una repartición que depende del Ministerio de Salud porteño. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral y magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School, tiene 36 años y antes de trabajar en el gobierno porteño se desempeñó en la gestión de María Eugenia Vidal cuando le tocó gobernar la provincia de Buenos Aires en 2016.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Antes de las elecciones de medio término de 2021, el jefe de Gobierno promovió su designación como secretaria de Bienestar Integral. Sin embargo, podría dar un paso al costado para acompañar a su pareja en la campaña electoral para llegar a la presidencia de la Nación en 2023.

“(Decirlo) Era un tema para él y su equipo, tenía que poner blanco sobre negro, porque había mucho rumor. En un punto fue como salir por arriba y decir ‘las cartas ya están echadas’. Y después, una vez que lo decís, lo echás a rodar, y a esperar lo que venga: ahí opinamos todos”, analizó en este sentido, Marina Calabró.

Horacio Rodríguez Larreta de distanció de su esposa, la planificadora de eventos Bárbara Diez, a finales de 2020. Casados durante casi 20 años, fueron padres de dos mujeres: Paloma y Serena. Desde entonces, los rumores sobre los posibles romances del jefe de gobierno no dejaron de circular.

Milagros Maylin, la novia de Horacio Rodríguez Larreta Instagram @milagros_maylin

Sin embargo, para Débora Plager, la revelación de Larreta “no tiene repercusiones electorales, no es un valor si sos fiel o tenés pareja, en otras culturas sí, como en la política anglosajona, que han tenido que dimitir por un error, pero eso ya no sucede en nuestra cultura”.

Sobre el final, Novaresio destacó la cantidad de definiciones políticas que brindó el jefe de gobierno porteño durante la entrevista. “Como lectura, me parece que Larreta es el precandidato a presidente, por más que se negó toda la entrevista a decirlo, es el candidato a presidente, y decide cerrar todos los flancos y dejar todo ordenado. Y ahora lo que venga”, concluyó.

LA NACION