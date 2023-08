escuchar

“Es el peor gobierno de la historia de la democracia, la devaluación, la fiesta de Olivos, el encolumnamiento con las dictaduras, ¿eso no tiene que ver con la aparición de Javier Milei?”, preguntó Luis Novaresio esta mañana durante el pase de su programa con el de Luis Majul por la pantalla de LN+. “Pero del otro lado dicen que los culpables de que aparezca Javier Milei somos los medios porque lo ensalzamos”, consideró el conductor. “Si creen que Milei ganó de la Quiaca a Ushuaia porque venía a la tele, van a juntar cuatro votos más”, añadió filoso.

Y es que, a menos de dos días de la inesperada victoria del líder libertario en las elecciones primarias, la clase política todavía se pregunta cómo fue posible que un personaje nuevo y sin estructura partidaria haya triunfado en prácticamente todo el país, dejando segundos a la oposición de Juntos por el Cambio y terceros nada menos al peronismo kirchnerista. Algunas de las respuestas a esta pregunta fueron respondidas por el consultor político Jaime Durán Barba durante una entrevista con Novaresio.

Luis Novaresio recordó la advertencia de Jaime Durán Barba sobre el lema de Juntos por el Cambio antes de las PASO

“Me quedo con lo que dice Durán Barba, el voto es emocional, es decisivamente emocional; la gente está esperando un cambio por derecha o por izquierda, quiere liderazgos nuevos de partidos nuevos, es un fenómeno mundial que se está dando y que representa Milei”, remarcó Novaresio.

Jaime Durán Barba reflexionó sobre el resultado de las PASO. Captura

El fundador de La Libertad Avanza se impuso este domingo sobre el resto de los precandidatos presidenciales con el 30,04 por ciento de los votos, cuando las estimaciones previas lo daban ocupando el tercer lugar; Patricia Bullrich quedó detrás del libertario, y Sergio Massa tercero, en lo que se leyó como una derrota histórica del peronismo kirchnerista. La victoria de Milei encendió todas las alarmas tanto en el oficialismo como en la oposición de Juntos por el Cambio.

Para Novaresio, no solo tiene que ver el magnetismo y la novedad que representa Milei, sino la pobre oferta electoral que ofrecieron sus contendientes. “La oferta de la oposición de Juntos por el Cambio, el ‘sangre, sudor y lágrimas’ que plantearon Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta... Durán Barba me dijo algo que me pareció demoledor… Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, perdió una elección con ese lema”.

Javier Milei saliendo de los estudios de LN+ Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Milei, Durán Barba y Novaresio

“Cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta, todos sus votantes se consolidan. Sienten que han ganando, que están yendo para adelante. Es absurdo que si usted votó por alguien que sorpresivamente encabeza todos los resultados, después diga ‘ah, voy a pensar en otro’. Al contrario, sale feliz”, dijo Durán Barba durante la entrevista con Novaresio. Y agregó: “Veo muy difícil que le ganen a Milei la presidencia”.

Además, indicó que el kirchnerismo enfrenta horas cruciales: “Hay un elemento muy grave, que el peronismo llegue tercero y afronte la posibilidad de una elección en la que no esté en la segunda vuelta, cosa que es así. Puede no llegar a la segunda vuelta. Y eso sería una derrota histórica descomunal”, manifestó.

Según Durán Barba, esa posibilidad sería “insoportable” para el oficialismo: “Desde mediados del siglo pasado, el peronismo es la fuerza política hegemónica del país. Y que no llegue a la segunda vuelta sería una locura”.

Sobre el final del pase, Novaresio interpretó que una de las razones de la victoria del líder libertario fue el mensaje simple y claro que expresó en la campaña, al contrario de sus rivales: “Milei ofrece un recorte de la casta y del Banco Central, nada que afecte directamente al ciudadano de a pie”, finalizó.