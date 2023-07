Luis Novaresio se refirió a la denuncia contra Milei por presunta venta de candidaturas: “Casta económica”

escuchar

En las últimas horas, la Justicia federal electoral inició una investigación sobre Javier Milei tras las denuncias -por parte de algunos dirigentes- en su contra, en las que se habla de una presunta “venta de candidaturas” en las que se ofrecerían cargos en sus listas por una suma de entre 10.000 y 50.000 dólares, tal como informó LA NACIÓN. En este contexto, Luis Novaresio, durante el pase en la pantalla de LN+, fue contundente al categorizar este escándalo como una “casta económica” protagonizada por el líder libertario.

Javier Milei es el precandidato a la presidencia de la Nación por parte del partido La Libertad Avanza. Sin embargo, su imagen se pone en juego luego de que se iniciara una investigación debido a la presunta venta de lugares en las listas de su partido en el interior del país. Uno de los denunciantes es Juan Carlos Blumberg, quien informó que se pedía “US$50.000 dólares” por una candidatura para concejal. A esta exposición le siguió una filtración de un audio de la referente libertaria en Entre Ríos, Liliana Salinas.

Javier Milei será investigado ante la justicia PLZPhoto

“Cada candidato tiene que financiar su campaña, que son los aportes. Hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord. Nosotros tenemos que ya armar las listas”, afirma Salinas en la filtración, quien también confirmó ante Hugo Alconada Mon -quien hizo la investigación periodística- la autenticidad del audio. A partir de esta gran polémica, este jueves Luis Novaresio aseguró que Javier Milei tiene dos costados para analizar, “uno menos grave que el otro”.

Liliana Salinas: "Cada candidato tiene que financiar la campaña"

”El primero cómo armás tu partido. Primero fue Maslatón, que dijeron que era un herido en su amor propio. Antes tuviste a Espert, con el que se peleó; después Mila Zurbriggen; después vino Neuquén, después, Entre Ríos. Yo ayer vi la carta de Milei y es un enojo con nosotros esencialmente. Hay que empezar a decir ‘no me gusta como periodista, sos casta y ensobrado’, eh. Es raro como argumento de base”, aseguró el conductor de Buen Día Nación (LN+).

"Casta económica", la dura crítica de Luis Novaresio a Milei

En coincidencia con su colega, Débora Plager aseguró que no podía ser una respuesta de un candidato llevar a juicio a un periodista, sino que debería investigar puertas adentro. “No hay ningún valor vinculado con la libertad de expresión”, agregó. Asimismo, Novaresio destacó que su compañera fue denunciada por el referente de La Liberta Avanza.

“Es muy casta económica, si no tengo plata no puedo participar pese a que haya una persona talentosa. Si no tiene dinero no puede entrar”, criticó el conductor, quien utilizó la palabra puntual con la que Milei apunta contra contra los políticos, y cuyo significado para la Real Academia es “un grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc”.

Luis Novaresio cuestionó a Javier Milei

Como segundo punto relacionado al análisis que llevó a realizar acerca de la función de Milei, Novaresio cuestionó si el líder libertario está siendo “funcional al kirchnerismo porque Sergio Massa arma sus listas”.

