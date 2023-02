Maniobra temeraria: manejó a contramano para evitar un embotellamiento en la ruta y chocó de frente con otro auto

escuchar

En el contexto del fin de semana largo de Carnaval, en el que muchos argentinos se volcaron hacia las rutas para dirigirse a la Costa Atlántica, un automovilista que quiso evitar un embotellamiento en la ruta 41 realizó una maniobra que pudo terminar muy mal. Este conductor intentó avanzar a contramano y chocó con un auto que venía de frente. Por fortuna, el incidente no tuvo mayores consecuencias.

El episodio fue grabado por el usuario de TikTok @Jayloveall23, que lo subió a la red social junto con el comentario: “Llegar a la costa en Carnaval sale mal”. En el video, tomado desde el interior de un auto, se ve que hay una larga fila de automóviles que circulan en la misma dirección, de modo muy lento, mientras que el otro carril, para los autos que van en sentido contrario, está casi vacío.

De pronto, un Volswagen Up! blanco se sale de la fila de autos para pasarse de carril y avanzar a contramano. Pero, en ese mismo momento, aparece un Chevrolet Corsa azul que viene de frente al auto que salió de la cola. Se ve entonces que el conductor del Corsa se desvía hacia la banquina para evitar un impacto frontal y el Up! al parecer llega a tocarlo en un costado.

Más adelante, el video continúa con una discusión fuerte entre las personas que viajaban en ambos vehículos. En este caso, los que iban en el automóvil que venía de frente eran, y con razón, los que se mostraban más enojados con los pasajeros del auto que rompió la fila. “P...do, ¿Para qué te cruzás en la ruta?”, se escucha en la grabación que le dice uno de los del vehículo azul al conductor del blanco.

La discusión, cargada de insultos y gritos, duró un tiempo más, hasta que sobre el final del video se ve que el automovilista que se salió de la fila regresa con su auto a la misma para continuar la lenta marcha hacia su destino.

El periodista especializado en el estado del tránsito, Ernesto Arriaga, presentó este video el domingo en +Noticias fin de semana, por LN+. “Ruta 41 de la provincia de Buenos Aires. Un señor venía transitando a contramano. Viene uno de frente y le pega”, sintetizó el incidente el comunicador.

“Había una larga fila de dos kilómetros y el señor, en vez de esperar, como corresponde, se mandó de contramano, del lado izquierdo de la línea amarilla, que indica prohibido adelantarse. Este señor choca donde está punteado, pero venía de atrás con la línea amarilla completa”, explicó Arriaga.

Luego, el periodista de tránsito se refirió a la actitud poco prudente del conductor del Up!: “Hay una cola de seis, cinco kilómetros, el señor iba a contramano. Es la piolada, el piola, todo de contramano. Viene, viene, viene, hasta que vino uno de frente y ¡Pum! le pegó. ¿Y sabés por qué esta persona no fue un banquinero? Porque la banquina era de pasto. Si no, hubiese sido un banquinero del asfalto”.

