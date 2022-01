María Eugenia Vidal rompió el silencio: “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas”

María Eugenia Vidal, diputada de Juntos por el Cambio, habló en LN+ y rompió el silencio tras la controversia que se generó con el video que involucra a exfuncionarios de su gestión con empresarios y espías en la supuesta persecución de dirigentes gremiales. “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, argumentó.

Tras ello se detuvo en los casos del “Pata” Medina y Marcelo Balcedo, y resaltó: “Tenían detenciones pedidas desde mucho antes de que yo fuera gobernadora. El ‘Pata’ Medina estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora, y Balcedo tuvo una orden de detención, de la que huyó del país, en el año 2007 por extorsionar a dos diputados provinciales del Frente Renovador. Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar ahora, por un circo armado por el kirchnerismo , de victimario a víctima”.

Vidal enumeró una serie de delitos en torno al “Pata” Medina, tales como la extorsión a empresarios. Según explicó, el modo de actuar del sindicalista hacía que realizar obras en La Plata tuviera un costo “de entre 70% y 80% más caro” porque “obligaba a las empresas” a trabajar con determinados proveedores y, “si se negaban a estas condiciones, paralizaba las obras y hacía acciones intimidantes y violentas”.

“No necesitaba que mi gobierno ni nadie le armara una causa para ir preso, lo que sí necesitaba era un gobierno honesto que no lo protegiera y una Justicia que supiera que podía actuar independientemente”, dijo. Y más adelante añadió: “Los empresarios eran víctimas del ‘Pata’ Medina y mi gobierno los acompaña a hacer la denuncia porque tenían miedo. Siempre se lo había protegido, e iba a los actos del kirchnerismo”.

Más allá de esto, la exgobernadora de Buenos Aires se refirió a la referencia a la “Gestapo”, por parte de quien fuera su ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. “La expresión no constituye delito, pero es absolutamente repudiable e injustificable. Él pidió disculpas, no solo públicamente, sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías para pedir disculpas en privado y personalmente”, dijo.

Sobre este punto, señaló que “las disculpas eran imprescindibles” y dijo que “luego vendrá un camino de reparación porque la Gestapo no es algo para banalizar”. Entonces, marcó: “No solo no había ninguna Gestapo, sino que no es un término que se pueda utilizar porque banaliza el sufrimiento de las víctimas del holocausto”. Sin embargo, aclaró: “Una cosa es una expresión, que además termina esa frase diciendo ‘pero las leyes son las leyes’, lo cual claramente demuestra que iba a cumplir la ley”, y otra cosa es un delito y una causa armada”.

En relación con esto, Vidal subrayó que “la reunión fue grabada ilegalmente porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún tipo de seguimiento”. Entonces, advirtió tres cuestiones en torno a esto. Por un lado, que la interventora de la AFI actual, Cristina Caamaño, “haya tardado dos años en encontrar el video”. En segundo lugar, que lo haya denunciado “frente a un juez que es incompetente de la ciudad de La Plata cuando el hecho ocurrió en Capital Federal”. Y por último, que lo haya hecho cuando el propio “Pata” Medina ya había denunciado hace un año a la gestión de Cambiemos diciendo que le habían armado una causa, por lo que había un juzgado que estaba investigando el hecho.

“Lo natural es que si, la interventora quería presentar este video, aunque no constituye prueba porque es ilegalmente grabado, lo hiciera en el juzgado que ya estaba investigando. Hay un modus operandi que se repite donde la jefa de espías del gobierno nacional, que además es parte de Justicia Legítima, elige los jueces donde presenta las causas”, sentenció al decir que, detrás de esto, “hay una clara intencionalidad política”. “Es inexplicable, y lo va a tener que explicar, por qué encuentra un video ilegal dos años más tarde y lo presenta como prueba cuando sabe que no lo es”.

En la entrevista, la diputada contó además que en el último tiempo estuvo conversando con Villegas y, en relación con esto, explicó por qué no habló antes: “Gran parte del tiempo de por qué demoré en responder es porque yo me enteré de esta reunión por los medios y, por supuesto, tuve que reconstruir todo lo que había pasado. Muchos de los que estuvieron en esa reunión me dijeron que no sabían que había gente de la AFI. Eso es algo que tiene que explicar la gente de la AFI en sede judicial”.

