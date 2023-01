Novaresio le preguntó a Gabriel Ziblat si había estado en el crucero swinger y recibió una pícara respuesta

escuchar

Este viernes arribó al puerto de Buenos Aires el crucero de lujo Azamara Pursuit proveniente de los Estados Unidos, y lo que sería una simple noticia turística se transformó en una información que está en boca de todos por la particularidad de los pasajeros allí embarcados: se trata de un “crucero swinger”.

Y es que en un “crucero swinger” las parejas que abordaron el barco están dispuestas a intercambiar compañeras y compañeros con ánimo sexual. Son 564 pasajeros que ya estuvieron por Brasil y Uruguay y ahora disfrutarán de una Ciudad de Buenos Aires con bastante menos gente por las vacaciones de verano.

El tema fue motivo de conversación entre Luis Novaresio y Gabriel Ziblat durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación que se emite por la pantalla de LN+. Cuando la charla política estaba llegando a su fin -que versó sobre el juicio que impulsa que gobierno de Alberto Fernández a la Corte Suprema de Justicia-, un muy pícaro Novaresio le preguntó a Ziblat si alguna vez había conocido el crucero swinger. Pero Ziblat redobló la apuesta.

La reacción de Novaresio por el crucero swinger

“Sí”, dijo Ziblat, “estuvimos ahí”, agregó, para sorpresa del conductor que abrió muy grandes los ojos, creyendo que el periodista había abordado el crucero swinger con su pareja. “¿Y?”, preguntó sorprendido Novaresio. “Estuvimos ahí, sí, con el móvil de LN+. Fue una aventura”, reconoció entre risas su compañero, haciéndose eco del infome de la periodista Carola Gil.

“Ahhh, bueno, no lo voy a incomodar con más preguntas”, dijo Novaresio y recordó que, en su ciclo de entrevistas por LN+, suele preguntarles a sus invitados por cuestiones de sexo y parejas no convencionales.

El hábito swinger “significa que estás en pareja, o sos una persona soltera que vive una vida con múltiples parejas ocasionales”, informan desde la página de la empresa estadounidense SDC (Seek, Discover y Connect), que rentó el crucero como charter.

“Yo trato de preguntar este tipo de cuestiones del poliamor, etcétera, y el más sincero, sobre este tema particular, para mi sorpresa, fue el senador Alfredo Cornejo, exgobernador de Mendoza, quien me dijo, que a lo largo de la historia de la humanidad, ‘los seres humanos fuimos polígamos, así que no veo porque esté mal, es algo que converso siempre con mi esposa y me parece que sería hipócrita no hablar del tema’. Eso me contó. Así que, chapeau por Cornejo”, finalizó Novaresio.

Un crucero propone una experiencia de lujo para almorzar al nivel del océano Instagram: @celebritycruises

Qué significa el código sexual secreto que se usa en los cruceros

Una influencer de viajes llamada Dominique -@blogionistatravels- visitó un crucero que tenía como particularidad ser solo para mayores de edad. Luego de una visita por lo camarotes, descubrió algo que compartió en sus redes y se hizo viral: un código sexual secreto.

Según relató en su TikTok, el viaje duró seis días, saliendo desde Miami y deteniéndose en los puertos de República Dominicana y Bahamas. Pero más allá de compartir las situaciones cotidianas que podés encontrarte en un viaje de ese tipo, algo le llamó la atención. “Cuando estás en un crucero y ves que todos tienen imágenes de ananás pegadas en las puertas de sus camarotes”, escribió la joven mientras mostraba las imágenes en un clip que ya acumuló más de 11 millones de reproducciones.

Muchos se animan a practicarlo e incluso a contarlo, pero no todas las experiencias swinger son exitosas AFP

Según algunos comentarios en Internet, el ananá se utiliza como código “secreto” para indicar que alguien es swinger y busca conectar con gente que practique la misma actividad. “En un crucero, el símbolo secreto de una ananá al revés se utiliza habitualmente como código para el intercambio de parejas. En la mayoría de los casos, se coloca una piña ilustrada invertida en la puerta del camarote de un huésped interesado en el intercambio de parejas”, informó el sitio especialista en cruceros, Cruise Hive.

Ante las decenas de consultas de los usuarios, Dominique aclaró que el barco no era de temática sexual. “No se trataba de un crucero de swingers, en absoluto. Pero definitivamente había swingers a bordo. Había mucha ‘gente ananá’”, bromeó.

