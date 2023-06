Paro de subtes: Luis Novaresio se cruzó con una delegada de la línea E tras notar contradicciones en el reclamo

escuchar

Los metrodelegados anunciaron una serie de paros rotativos y escalonados en las diferentes líneas de subtes de la ciudad de Buenos Aires y Luis Novaresio estalló de bronca. “Estos señores hacen un paro cada diez días: los metrodelegados y particularmente Roberto Pianelli (secretario general) odian a la gente, nos odian a los ciudadanos que pagamos los impuestos”, afirmó el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Marina Calabró y Débora Plager.

La medida de fuerza fue anunciada esta semana a través de un comunicado, donde los metrodelegados argumentaron que “al no haber sido convocados por las autoridades” por su reclamo, se “ven obligados” a efectuar estas medidas. “Las y los trabajadores del subte venimos reclamando la apertura de la mesa paritaria para discutir la reducción de la jornada semanal a 30 horas para estar menos expuestos al asbesto, y las condiciones salariales vencidas el 28 de febrero”, describieron.

“Un día paran por el asbesto, otro día por la compensación salarial, y después vamos a hablar de cuánto hay de falso en estos reclamos de Pianelli, que después se dedica a hostigar durante la semana con sus editores en las redes sociales. Como representante sindical, quiero decir que usted odia a los porteños y los maltrata”, disparó el conductor de LN+.

“Nos odian a los ciudadanos”: la bronca de Novaresio por el paro de subtes

“Es inaceptable lo que hacen con los ciudadanos de a pie que bastante mal la están pasando desde hace años, no hay derecho, lo hemos naturalizado”, agregó en ese sentido Débora Plager. “No es metáfora, hacen un paro cada diez días en un servicio público esencial. Cuando trabajás en un servicio público esencial no podés parar. Lo del asbesto es una sarasa. ¿No hay nadie que los ponga de patitas en la calle?”, dijo Novaresio y añadió: “Son tan perversos los metrodelegados que hacen paros distintos a distintas horas, entonces como pasajero tenés que tener un excel en tu teléfono para entenderlo”.

Más adelante, cuando comenzó su programa, el periodista pasó el video en el que el metrodelegado Pianelli pedía por un franco más y luego dialogó con Magalí, una delegada de la línea E. “Estamos paralizando la línea E de forma escalonada, reclamando por la reducción de la jornada laboral por la exposición al asbesto: hay 2200 compañeros en vigilancia médica por exposición al asbesto”, subrayó la trabajadora.

En este punto, Novaresio preguntó: “¿Qué porcentaje de las instalaciones del subte está afectada por asbesto?”, y la vocera respondió que “lo que tenemos estudiado es que sacamos casi 100 toneladas y quedan otro tanto más de ese material, pero no sabemos el porcentaje porque no hay un estudio de la empresa”.

Luis Novaresio tuvo un fuerte cruce con una delegada por el paro de subtes

“Entonces cerremos el subte”, propuso el periodista. “Pónganse de acuerdo, si hay asbesto cerramos y si no trabajamos según las normas”, agregó.

“No hay contradicción, no existe una marca de niveles seguros de exposición al asbesto, la sola exposición produce el riesgo. Y no existe un plan para retirarlo. En función de eso, lo que queremos es reducir el riesgo”, respondió. E insistió: “Venimos parando por la reducción de la jornada laboral para reducir nuestra exposición al asbesto que no solo afecta a los trabajadores, sino también a los pasajeros”.

El cruce con la delegada siguió en duros términos, hasta que el periodista lo dio por concluido al decirle: “Si usted tiene razón de que el asbesto genera cáncer en todos los que pasan por el subte, hay que cerrar el subte, y no reducir un día la jornada laboral”.

LA NACION