Ernesto Tenembaum opinó por qué Alberto Fernández habló de enriquecimiento: “Su misión es jorobar a Cristina Kirchner”

El presidente Alberto Fernández disertó sobre ética y corrupción durante la presentación de la Mesa Nacional de la Integridad y la Transparencia y pareció apuntar directamente contra Cristina Kirchner, de acuerdo con el análisis de Ernesto Tenembaum, para quien el presidente “tiene una misión en la vida, que es jorobar” a la vicepresidenta.

Después de repasar las declaraciones del mandatario, quien este martes sostuvo en torno a su Gobierno: “No nos hemos enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de los empresarios, no entregamos obras a nuestros amigos”. En torno a estas palabras, el periodista afirmó que “se refieren clara e indiscutiblemente a Cristina Kirchner”.

“Alberto y Cristina se detestan, se odian, se aborrecen, quisieran ver cada uno al otro bajo tierra, y Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta también. Esto se está transformando en un espectáculo genial si no fuera que se están llevando puesto el país, es un detalle”, comenzó el conductor de Radio Con Vos.

Alberto Fernández junto a Agustín Rossi. Participación en la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia

“¡Hay Alberto! Es más Alberto que nunca, y a medida que va dejando (el Gobierno) tiene una misión en la vida que es jorobar a Cristina, y ya que estamos jorobar a Sergio Massa: ‘Así que decían que no era el Presidente, que era un títere, un mequetrefe, así que vino Massa y era el capo del mundo, bueno, ¿a ver si es así?”, parafraseó Tenembaum.

“Uno podría decir, podrías privilegiar otros valores más que tus ganas de ponérsela a Cristina y a Massa, pero bueno a veces tu familia te tapa el mundo y las broncas son más importantes que cualquier otra cosa en la vida”, criticó el periodista, y luego de pasar el audio con las palabras del presidente, dijo: “Andá buscar un tema (la corrupción) más fastidioso que este para Cristina”.

“El Presidente se refiere clara e indiscutiblemente a Cristina; describe las cosas con las que se acusa a Cristina y son muy claras. Ponele nombre; cuando dice ‘amigos empresarios’, dice Cristóbal López, cuando dice ‘amigos enriquecidos’, está diciendo Lázaro Báez; es evidente que se refiere a Cristina”, remarcó.

“Y está diciendo ‘nunca pedimos coimas’, es una cosa muy fuerte, está diciendo ‘tu gobierno era coimero y les daba obras a los amigos, enriquecías a tus amigos, etcétera, etcétera”, describió Tenembaum, y finalizó con una pregunta inquietante: “La está provocando directamente… La pregunta es, si esto pensabas de Cristina, ¿por qué hiciste una alianza con ella?”.

