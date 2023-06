La observación de Luis Novaresio ante la incomodidad de Luis Juez junto a Mauricio Macri: “El termómetro real”

escuchar

Mauricio Macri rechazó sumar al peronista Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, criticó a Horacio Rodríguez Larreta por haberlo propuesto y envió un guiño a Patricia Bullrich durante su desembarco en la provincia de Córdoba. Como informó LA NACION, el expresidente apareció junto al candidato a gobernador Luis Juez durante un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de esa provincia. Y, de acuerdo con la observación de Luis Novaresio, la gestualidad del candidato cordobés permitía ver un “subtexto” que iba más allá de las palabras.

“Lo incómodo que se lo ve a Juez: es el termómetro real y el subtexto de lo que está diciendo Macri”, analizó el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que este miércoles condujeron Marina Calabró y Débora Plager, ante la ausencia de Luis Majul.

La observación de Novaresio al ver la incomodidad de Luis Juez junto a Mauricio Macri

En el video, que mostraron los periodistas de LN+, puede verse a Macri sentado junto a Juez y a un moderador de la charla. Allí, el fundador del Pro dijo que no juzgaba al “‘Gringo’ Schiaretti” cuando “decidió acompañar la mayoría de las leyes malas que aprobó el kirchnerismo” y afirmó que la movida de Larreta fue realizada cuando “faltan ocho días, y sin una propuesta programática, subterráneamente, y sin discusión, surge esta idea”.

“Esta coalición no se rompió a pesar de la agresión que recibió en el 2020. Tiraron una bomba, como dijo Patricia Bullrich. Que los dos candidatos muestren que son los que pueden llevar adelante la transformación corajuda que requiere la Argentina”, pidió el expresidente.

Antes del viaje a Córdoba, Macri dijo que no entiende las decisiones que toma Larreta, a las que caracterizó como una “tremenda falta de respeto” al electorado cordobés. “Tiene que parar esto”, agregó.

A su lado, Juez realizaba movimientos incómodos, que llamaron la atención de Novaresio. En ese punto, fue Plager quien se preguntó por qué pretendían sumar a Schiaretti y si esto realmente les reportaría votos a Juntos por el Cambio: “¿Cuánto vale Schiaretti?”, inquirió Plager. Para Novaresio, la jugada es de “un laboratorio de frasco” y está “desconectada de la realidad”.

Patricia Bullrich cruzó fuerte a Larreta por su intención de sumar a Schiaretti

Patricia Bullrich en Mendoza. Estuvo con Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador, y Hebe Casado, precandidata a gobernadora. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

La precandidata a presidente Patricia Bullrich volvió a referirse a la intención de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti al espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y profundizó aún más la interna al mostrarse dura con su rival y acusarlo de querer cambiar las reglas de juego a último momento porque entiende que perderá ante ella, en un mano a mano.

“¿Querés llevarte la pelota porque pensás que no ganás la elección? No vale”, dijo la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri en diálogo con radio Continental. Además, y ante un posible escenario de ruptura del bloque por estas diferencias, apuntó directo contra el jefe de gobierno porteño: “La ruptura depende nada más que de Larreta; Larreta sabe que tiene ir a la cancha y no inventar meter a Schiaretti. Jugá limpio, con las cartas limpias, no vale tratar de jugar al rugby si es fútbol. Metete en la cancha”.

