Nadia Epstein reveló la importante suma de dinero que Agustín de Gran Hermano recibió de sus fans

Meses después de la gran final de Gran Hermano (Telefe), los jugadores siguen contando con el cariño y el apoyo del público. Agustín Guardis, el joven platense que fue eliminado por segunda y última vez en la décima cuarta gala de eliminación, no es la excepción y, en las últimas horas, la ex hermanita Nadia Epstein reveló el inesperado regalo que el joven recibió de parte de sus miles de fans.

Revelan la importante suma de dinero que Agustín de Gran Hermano recibió de parte de sus fans

Tras el final de Gran Hermano, el lunes 27 de marzo, las 18 personas que saltaron a la fama gracias a su participación en la décima edición del popular reality dieron inicio oficialmente a sus respectivas carreras en el mundo de la farándula.

La mayoría se dedicó a realizar presencias en boliches, fiestas y diversos eventos, mientras otros consiguieron asentarse más entre las figuras de la pantalla chica, como fue el caso de Coti Romero -convocada al Bailando (2023)- o Juli Poggio, quien firmó para formar parte de la próxima obra teatral dirigida por José María Muscari.

En el caso de Agustín, finalizada la ronda de entrevistas que realizó tras su salida de la competencia, se mantuvo alejado de las cámaras y las luces propias de los estudios televisivos. Sin embargo, continuó muy presente en las redes sociales, en donde se mantuvo en contacto con el gran club de fans que se formó durante su paso por la casa más famosa del país.

Fue este mismo fandom -nombre que se le asigna a los seguidores de una celebridad, figura o contenido mediático- el que, además de demostrarle su apoyo de manera virtual, no dudó en enviarle cartas, regalos y diversos presentes.

Pero quizás el más llamativo fue el que recibió durante su paso por la transmisión de El Confesionario, la transmisión de streaming conducida por Nadia Epstein, quien formó parte de Gran Hermano en 2007. En este marco, al joven le llegó una abultada suma de dinero de parte de sus fans.

“Agustín vino al piso una vez a charlar con nosotros. Mientras lo estábamos esperando, en la reunión de preproducción del programa, llega una caja. Y en la puerta nos dicen: ‘Para los chicos de Gran Hermano’”, comenzó, a modo de introducción.

Y agregó: “Como también nos llegan un montón de cosas, dijimos ‘somos nosotros’, pero no, no fue así. Abrimos la caja y había 500 mil pesos. El fandom de Agustín la juntó y le trajo esa cantidad”. Sobre el motivo de esta particular colecta, dijo: “Dijeron que iban a juntar toda la plata del premio porque el fandom creía que Agustín merecía ganar el premio. Entonces, lo seguían y le llevaban la plata hasta llegar a la totalidad del premio que ganó Marcos”.

Marcos Ginocchio, el décimo ganador de Gran Hermano y quien tuvo el honor de apagar las luces de la casa que fue su hogar durante más de cinco meses, se llevó 15 millones de pesos y una vivienda Roca, al igual que otros premios menores de parte de las marcas que sirvieron de sponsor del reality. Cabe destacar que Agustín fue eliminado y volvió en el repechaje, solo para volver a salir un par de semanas después con el 50,81 % de los votos del público.

