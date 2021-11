“Me temblaban las piernas”: la reacción de Eduardo Feinmann tras recibir el Martín Fierro de Cable

Este miércoles, en el inicio del pase con Pablo Rossi en LN+, Eduardo Feinmann se refirió al premio Martín Fierro a mejor labor periodística masculina que obtuvo el martes por la noche en una ceremonia organizada por Aptra en el Luna Park. Feliz, el conductor de El noticiero de LN+ agradeció a su audiencia por el galardón y aseguró que subir al escenario de la ceremonia “te hace temblar las piernas”.

En el inicio del tradicional pase en LN+, Pablo Rossi presentó a su colega Feinmann con una congratulación. “Lo saludo y le doy la felicitación al querido Eduardo Feinmann, merecidísimo ganador del Martín Fierro por labor periodística masculina. Eduardo, el orgullo y el honor de compartir este año de televisión con vos”, dijo el conductor de Hora 17.

Feinmann, sobre su obtención del Martín Fierro: "Me temblaban las piernas"

Feinmann agradeció las palabras de su colega y mostró la estatuilla del premio que había ganado el martes por la noche. “Yo odio el autobombo -aclaró-. Solamente lo traje (al Martín Fierro) porque quería mostrárselo a la audiencia. Porque en realidad me dieron este premio, pero el mejor Martín Fierro es el de la gente que nos sigue todos los días, que está del otro lado de la pantalla”.

“Esto es muy importante porque es un mimo que te dan los colegas, la industria, pero mi verdadero Martín Fierro usted me lo da todos los días cuando enciende esta señal y se queda de este pase al otro pase. Maravilloso”, agregó el conductor de El noticiero de LN+.

En el momento en que Rossi anunciaba que iban a compartir con la audiencia el momento en que Feinmann recibía el Martín Fierro, el periodista galardonado señaló: “¿Hace falta mostrar cómo me temblaban las piernas? ¿Vos sabés una cosa impresionante? Ayer descubrí que ese escenario te hace temblar las piernas de una manera... ves abajo y hay 600 personas de tu industria, a la que vos pertenecés. Y que te aplaudan, y que estén pendientes de lo que decís”.

“Es algo que muy pocos pueden sentir. Ayer fueron 36 o 38. El resto no tiene ni idea lo que es estar ahí arriba. Ni idea”, añadió Feinmann.

A continuación, en el pase proyectaron las imágenes de la ceremonia y la entrega del Martín Fierro a Feinmann que, sobre el escenario, agradeció el galardón. El periodista señaló en el Luna Park que de pequeño soñaba con ser abogado y periodista, agradeció a la audicencia, y dedicó el premio a su “pequeña niña que hoy está cumpliendo 38 días” y a su mujer.

Al regresar al piso, los presentes en el lugar saludaron a Feinmann con un fuerte aplauso, que hizo decir al conductor de El noticiero de LN+: “Me van a hacer llorar”.

Luego, Feinmann destacó la importancia de su logro, teniendo en cuenta el número y nivel de sus competidores. “Una cosa es estar en una terna -expresó-. Acá son cinco. Yo no sé cómo se llama eso, pero competir con cinco, no es lo mismo que con dos. Además, con esos monstruos (Jonatan Viale, Antonio Gil Vidal, Gustavo Silvestre y Nelson Castro). No son pichis. Yo me sentía un pichi, que hago un noticiero cuadradito, chiquito”.

“Eso era antes del Martín Fierro”, le dijo con humor Rossi.

Finalmente, Feinmann aseguró que “no hay que creérsela” por ganar un Martín Fierro, pero añadió que el premio es un “mimo” y que “el reconocimiento de mis colegas es maravilloso, porque me siento valorado, querido”.