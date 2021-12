Lenguaje inclusivo: una conductora de TV se negó a decir “todes” al aire: “Voy con lo que diga la RAE”

Ana Ruiz es una reconocida conductora de la televisión española y recientemente fue protagonista de una polémica en su país natal. Durante la transmisión de un programa en vivo, se negó a decir “todes” y su declaración se hizo viral entre los usuarios de redes sociales, donde recibió críticas, pero también mensajes de apoyo.

“Yo voy con lo que diga la RAE”, fueron las palabras con las que sentó su postura sobre el controvertido tema del uso del lenguaje inclusivo.

La conductora de Canal Sur arrancó su programa saludando a la audiencia. Segundos después, la también artista y cantante realizó una referencia sobre el término “todes”. Incluso, la andaluza recordó la postura de la Real Academia Española (RAE).

Una conductora de TV española se negó a decir "todes" al aire

“Hola a todas y a todos. No digo ‘todes’, porque no está dentro de la Academia de la Lengua. Yo sí rechazo su uso, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que diga la Real Academia de la Lengua voy con ello porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí, sino a nuestros concursantes también”, expresó Ruiz.

Polémica en redes sociales

De inmediato, el momento se compartió mediante Twitter por uno de los espectadores que rechazó las palabras de Ruiz. A partir de ahí, comenzaron las numerosas críticas e insultos contra la presentadora de Canal Sur. Hasta el momento, el video acumula más de 60.000 reproducciones.

Un participante del programa de Ana Ruíz compartió en Twitter el momento en que la conductora se negó a decir todes Twitter: @terelucam

La opinión de la RAE

La Real Academia Española, institución más importante en cuanto a las normas y reglas del lenguaje español, siempre se manifestó en contra de emplear el término “todes”.

“El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español”, explicó en redes sociales.

Además, lo calificó de “innecesario”, porque “el masculino gramatical (”chicos”) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Qué es el lenguaje inclusivo

La Real Academia define al lenguaje inclusivo como el “conjunto de estrategias encaminadas a evitar el uso genérico del masculino gramatical, ignorando que este se basa en su condición de término no marcado de la oposición de género, y no en un supuesto sesgo sexista del sistema lingüístico”.

¿Qué significa a ‘todes’?

El diario chileno La Tercera en su reportaje “Tod@s, todxs o todes: ¿Qué debo decir?”, señala que grupos por la diversidad sexual también introdujeron la “e” para agrupar también a las personas transexuales.

Para ellos, en vez de decir “todos” o “bienvenidos” se debería usar el “todes” o “bienvenides”, es decir, palabras que no impliquen una definición solamente masculina o femenina.