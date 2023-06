Ricardo López Murphy reveló que le gustaría ser el vice de Patricia Bullrich y contó a quién lee la precandidata para prepararse a una posible presidencia

escuchar

Este jueves, el diputado nacional Ricardo López Murphy reveló que “le gustaría” y que “sería bienvenido” ser el precandidato a vicepresidente en una fórmula con Patricia Bullrich. Lo hizo en un diálogo con Eduardo Feinmann en LN+, donde también contó qué lecturas hace la precandidata de Juntos por el Cambio en su preparación para el caso de que llegue a ser presidenta.

López Murphy tuvo esta tarde de jueves una extensa charla con el conductor de El noticiero de LN+ en la que habló de diversas cuestiones de la actualidad de la Argentina y de su futuro electoral. Hasta el momento, el economista de origen radial es precandidato a Jefe de Gobierno por Juntos por el cambio, y se encuentra alineado a la precandidatura a presidenta de Bullrich, algo que le confirmó al periodista ante una pregunta.

López Murphy aseguró que le gustaría ser el vice de Patricia Bullrich

“¿Usted está mucho más cerca de Patricia Bullrich?”, inquirió Feinmann, en relación a la interna de Juntos por el Cambio, donde el otro precandidato fuerte es el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Estoy mucho más cerca de Patricia Bullrich”, afirmó el diputado.

Más adelante, López Murphy contó cuáles son las lecturas que está realizando la precandidata a presidenta para formarse de cara a una posible presidencia de la Argentina. El economista señaló que estuvo en una charla en la Universidad Di Tella hablando de ese tema, “cómo se preparan los presidentes” y, a continuación dijo: “Patricia lee mucho sobre (Konrad) Adenauer, porque la idea es cómo recuperamos la Argentina”.

Konrad Adenauer, estadista alemán y Thomas Sargent, premio Nobel de Economía estadounidense, son los autores que lee Patricia Bullrich en el año de las elecciones presidenciales Bundesarchiv / Archivo

Adenauer fue el primer canciller de Alemania Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial y fue, en ese rol, uno de los pilares de la recuperación económica alemana. “Cómo Alemania destruída se convirtió en líder de Europa. En eso la figura de Adenauer fue conmovedora”, añadió López Murphy.

Más adelante, el precandidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio reveló cuál era otra de las lecturas de Bullrich. Se trata de Thomas Sargent, el estadounidense premio Nobel de Economía en el año 2010. “Es profesor de la Universidad de Chicago y dice que la inflación siempre es un fenómeno monetario, pero cuando son tan recurrentes y prolongadas es de raíz fiscal”, explicó López Murphy.

Entonces, el exministro de Defensa de la presidencia de Fernando de la Rúa relacionó las lecturas de Bullrich con su posible gestión: “Eso, yo diria que la candidata a presidente lo tiene claro. El corazón del problema está en la cuestión fiscal. Argentina necesita tener un superhábit y necesita un Banco Central independiente, como nunca lo ha tenido”.

Luego, el legislador recordó una anécdota del excanciller alemán: “Adenauer llamaba al Bundesbank (el Banco Central alemán) y no lo atendían. Y sobre la tradición del Bundesbank se fundó el Banco Central de Europa”.

¿Candidato a vice de Patricia Bullrich?

La anéctoda tiene que ver con el concepto de que el Banco Central debe ser independiente del poder ejecutivo. Y como otro ejemplo, López Murphy destacó lo que pasó en estos días en Brasil. “Patricia es consciente de que la autonomía del Banco Central debe ser como la que tiene el presidente del Banco Central de Brasil, que fue la razón por la que Lula (da Silva) no le pudo dar plata a su amigo”, dijo el diputado, en referencia al rumor que él repitió que dice que el presidente brasileño no le pudo prestar dinero al presidente argentino Alberto Fernández.

Ricardo López Murphy contó qué lecturas realiza Patricia Bullrich para prepararse en su carrera a una posible presidencia captura ln+

“Es un rumor”, aclaró de inmediato el precandidato a Jefe de Gobierno porteño, que enseguida añadió: “No me diga que no es entretenido”.

Entonces, Feinmann aprovechó este comentario de su entrevistado para decirle: “Le digo yo un rumor, uno que dice que usted es el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. No me diga que no es entretenido”.

“Sí, claro”, replicó López Murphy, y sin dar más vueltas, expresó: “Y sería bienvenido, si usted quiere saber mi opinión”.

“¿Le gustaría ser el compañero de fórmula de Patricia?”, insistió el conductor de El noticiero de LN+ y la respuesta del diputado no dejó dudas: “Sí, claro. ¿Usted conoce a alguien que en las circunstancias que yo vivo, si esa oferta ocurriera, se negaría a acompañar a quien yo creo que es, por marcada diferencia, el mejor candidato a presidente que tiene la Argentina?”.

“He hecho enormes esfuerzos para que esto salga adelante y lo haría ahí en un plano muy destacado, y pondría todo lo que tengo para que eso fuera exitoso”, agregó después, aunque luego hizo la aclaración: “Tampoco quiero que ese rumor, ni quiero usar el programa para afectar la lista esa”.

LA NACION