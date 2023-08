escuchar

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, reapareció luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y pidió “reaccionar” ante el triunfo por más del 30% de los votos del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. “El infierno está muy cerca”, advirtió. Además, cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a días del viaje de Sergio Massa a Washington a la espera de anunciar el giro de US$7500 millones.

Consultado en Radio 10 por su análisis respecto de los resultados de los comicios del domingo, el funcionario de Axel Kicillof expresó: “En principio, por supuesto es un llamado de atención. Creo que, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, la democracia funciona y tiene la capacidad de enviar estos mensajes que, por supuesto, quizás pueden no gustarnos, pero que sirven para reaccionar a tiempo. Evidentemente -y está claro y lo veníamos viendo- peor no se podía llegar a las PASO; con mayores dificultades, con el apremio y el apriete del FMI en una situación de crisis que claramente no solo es económica y social, sino también es política, y esto nos tiene que servir a todos para reflexionar”.

Tras ello consideró que, frente a las alternativas disponibles con miras a las elecciones generales de octubre, el peronismo es “la única opción”. “Creo que estamos ante una disyuntiva muy clara: es peronismo o disolución nacional. Por eso hay que salir con toda la fuerza a bancar a Sergio Massa. Me parece que -siempre lo dije-tenemos un gran candidato. Ayer lo pudimos ver con mucha solvencia, sosteniendo una situación muy compleja, explicando, no escondiéndose, hablando con absoluta claridad, y creo que dejamos muy claro que no estamos en el paraíso -lo sabemos hace mucho tiempo-, pero estamos muy cerca del infierno, así que eso nos tiene que hacer reaccionar a todos”.

A pesar de que Unión por la Patria (UP) quedó ubicado en tercer lugar con el 27,27% de los votos, Larroque afirmó que “el gran derrotado fue Juntos por el Cambio”, que tuvo el 28,27% de las adhesiones. “Creo que el resultado nos pone en condiciones de dar la pelea y no hay otra disyuntiva posible que la que se plantea entre Sergio Massa y los otros que son el Apocalipsis”, aseguró.

“Cuando la Patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla”, General José de San Martín #17deagosto — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 17, 2023

Luego, el funcionario volvió a diferenciar las políticas que el oficialismo busca implementar si revalida su gestión de las que pregona Milei. “Como decía Axel Kicillof el otro día, acá necesitamos Estado presente. Quizás algo que nosotros tenemos que poder entender y percibir del mensaje de las urnas es que la gente necesita que la acción del Estado se palpe con mayor claridad y eficacia, pero estoy seguro de que no salimos de esta situación sin Estado, como nos plantea Milei o como lo puede plantear Patricia Bullrich, quizás con algún matiz”, sostuvo.

Con relación a quienes apoyaron con su voto al líder de LAA, evaluó: “Me parece que uno no puede decir que el voto a Milei tiene que ver con una adhesión a todos sus postulados programáticos. Me parece que hay un componente emocional muy grande que él supo canalizar una angustia que está presente en nuestra sociedad. Se preveía como tercera fuerza, pero hoy pasó a ser el más votado, eso está claro, y nosotros debemos comprender cuál es el mensaje que entraña ese voto”. E insistió: “El que votó angustiado a Milei está pidiendo soluciones a problemas que solamente puede resolverlos el Estado”.

Así las cosas, planteó que el objetivo de oficialismo debe ser “entrar al balotaje” y llamó a sus referentes a no meterse en “disquisiciones filosóficas”. “Hay que entrar al balotaje y después empieza otra pelea, así como después de las PASO empezó otra elección (...) Después de las generales tiene que empezar otra elección, que ya va a ser cara a cara, con quien quede como contrincante del peronismo. No tengo ninguna duda, ninguna duda de que el peronismo va a llegar a dar esa batalla y soy muy optimista de que podemos ganar”, dijo y concluyó: “Es muy fácil salir con consignas cortas prometiéndole a la gente cosas que no va a pasar. A nosotros nos toca la tarea más difícil que es asumir la realidad y plantear un camino complejo que no va a tener soluciones inmediatas, pero que es la única forma de alejarnos de ese infierno tan temido que lamentablemente está muy cerca”.

