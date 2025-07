Torres cuestionó un acuerdo entre LLA y Pro y dijo que el pedido de los gobernadores no afecta el equilibro fiscal: “Es legítimo”

En el marco de momentos tensos que está atravesando la relación entre el gobierno nacional y las provincias por reclamos de fondos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que el pedido es “legítimo” porque no afecta al equilibrio fiscal que defiende Javier Milei. Además cuestionó el acuerdo provincial que intentaron La Libertad Avanza y Pro porque hubiese sido “la crónica de un fracaso“.

“Más que negociación hay un planteo legítimo. Cuando el Gobierno dice que el costo fiscal de las medidas que plantean los gobernadores afecta al equilibrio fiscal estamos hablando de asignaciones específicas. En los últimos 20 años, cada vez que hubo una crisis económica creamos un impuesto, que después queda eternamente”, expresó Torres en LN+, a la vez que criticó: “Cuando calculás el déficit cero y parte del dinero lo tenés que destinar al desarrollo de rutas, no podés usarlo para otras cosas. Nosotros no sacamos más plata que la que el Gobierno tiene. Todos los contribuyentes estamos pagando un impuesto al combustible para mantener rutas, pero el Gobierno dice que no va a hacerlas, así que habría que eliminar esa asignación específica y que quede dentro de la masa participable federal”.

Acto seguido, el gobernador sostuvo que, en lo que va de la gestión de Milei, las provincias se hicieron cargo de la seguridad, educación y salud interna, y acusó al gobierno nacional de ser una “entelequia que no hace más que gastar, tiene elefantes burocráticos como ministerios de Educación sin escuelas, o de salud sin hospitales”. “Es un punto inicial para una reforma fiscal necesaria y determinante para ir a una Argentina normal”, remarcó.

"No tengo relación directa con el presidente Milei": Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Torres también se refirió a la falta de acuerdo entre La Libertad Avanza y Pro en Chubut y dijo que, si bien arreglar hubiese sido “lo más fácil”, se trataba de una acción incoherente porque su partido “es oposición”. “Se perdieron las elecciones y, si se plantea un acuerdo electoral para porotear más en el Congreso y no hay una mesa de trabajo, es la crónica de un fracaso. ¿De qué sirve amontonarse para ganar una elección si hay concepciones muy distintas en el modelo de país? Lejos de ser un Gobierno débil institucionalmente, yo creo que cada vez se fortalece más y fomenta el debate", destacó.

A su vez, el gobernador reveló que no tiene una “relación directa” con el Presidente. Ambos tuvieron un fuerte enfrentamiento al principio de ambas gestiones y luego lograron un acuerdo de compensación de deuda con la nación, lo que calmó las tensiones. Además, relató que “el Milei de X” es distinto a la persona y contó: “Tuvimos un almuerzo en el que hablamos de una gestión estratégica del futuro de la Argentina y en muchas cosas coincidimos. Hace falta mucho más coraje para sentarse con alguien que no piensa del todo como uno que andar subiéndose al ring”.

El análisis provincial y las críticas al Gobierno y el kirchnerismo

Torres indicó que existe una “Argentina pendular” que se busca refundar cada cuatro años, en la que “un día hay un zamba keynesiano y al otro uno liberal libertario“- en relación a los dibujos infantiles estatales-, la cual definió como ”peligrosa". En este contexto, planteó: “Tenemos que ir hacia un país normal. Es necesario tener una alternativa republicana y federal. Para mí no es utópico plantearlo, sí es difícil al ver que la comunicación tiende a agrietar y los dogmas a dividir. Me niego a creer que la discusión chabacana y mediocre nos va a llevar en algún momento a la normalidad. Por eso es necesario mantener la coherencia”.

Ignacio Torres y Javier Milei, el día de la firma del Acta de Mayo, en Tucumán fernando-font-18792

“En Chubut, el peronismo gobernó en base al oportunismo político, con demagogia y populistas que prometieron acuerdos paritarios imposibles de cumplir. Durante seis años los chicos tuvieron apenas un año y medio de clases. Cuando asumí había chicos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir. Estamos hablando de una de las provincias más ricas y la cuarta más exportadora. El kirchnerismo chocó una provincia imposible de chocar”, continuó.

Además, manifestó: “Tampoco estoy de acuerdo con el fetiche setentista que plantea el Gobierno. El kirchnerismo lo hizo del otro lado y seguimos abriendo heridas del pasado en lugar de pensar en el futuro. Estamos mirando para atrás constantemente, lo que nos hace perder tiempo”.