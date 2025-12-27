Así quedaron los números ganadores y los premios del sorteo del Gordo de Navidad 2025

El Gordo de Navidad 2025 volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país. El sorteo organizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el viernes 26 de diciembre, desde las 21 horas, y repartió un pozo total superior a los $1.755 millones, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario anual.

La ceremonia se realizó en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con transmisión en vivo por YouTube. Para quienes no pudieron seguir el sorteo en tiempo real, la entidad informó que ya se encuentra disponible en su página web oficial el listado con los primeros 20 números sorteados, una de las consultas más frecuentes tras la finalización del evento.

Conocé los resultados definitivos del sorteo más esperado del año (Foto: Lotería de la Provincia de Buenos Aires)

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2025

Primer premio: N° 77222

Segundo premio: N° 12542

Tercer premio: N° 87156

Cuarto premio: N° 16155

Quinto premio: N° 86396

Cuáles fueron los premios que recibió cada número

De acuerdo con la información oficial, los montos correspondientes al billete entero quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primer premio: más de $800 millones

más de Segundo premio: $250 millones

Tercer premio: $65 millones

Cuarto premio: $25 millones

Quinto premio: $12 millones

En el caso de las fracciones, el importe del premio se paga de forma proporcional a la cantidad jugada. Además, el sorteo contempla premios por aproximación y por terminación, que alcanzan hasta la quinta ubicación y amplían las posibilidades de obtener un premio.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios del Gordo de Navidad?

Una de las preguntas más repetidas tras el sorteo es cuándo se podrán cobrar los premios. Según informaron desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, los pagos estarán habilitados hasta el 27 de enero de 2026, en las agencias oficiales y puntos de pago autorizados, de acuerdo con el monto obtenido.

Para quienes quieran volver a probar suerte, la Lotería bonaerense ya anunció el Sorteo Extraordinario de Reyes, que se realizará el 16 de enero, a las 21 horas. El evento contará con un pozo total de $503.880 millones y un premio mayor de $300 millones, convirtiéndose en la próxima gran cita para los apostadores.