Dejó a su esposo por ser “vago” y él ganó la lotería dos días después: la suma millonaria que recibió

Una historia que parece escrita para una película se volvió viral en redes sociales: una mujer decidió divorciarse de su esposo por “vago” y, pocos días después, él ganó 273 millones de dólares en la lotería. La anécdota fue difundida en redes sociales y encendió de inmediato los comentarios y memes en internet.

La mujer tomó la decisión de separarse después de años de desgaste emocional y económico. Aseguró que el cansancio acumulado por sostener casi sola el hogar terminó por quebrar la relación. El divorcio no fue impulsivo, sino la consecuencia de una larga etapa de frustración y desgaste.

Un hombre ganó U$S273 millones luego de divorciarse de su esposa Redes sociales

La pareja llevaba alrededor de 15 años junta, tiempo en el que, de acuerdo con la versión de ella, fue la principal responsable de cubrir las cuentas, asumir los gastos y mantener la estabilidad económica. Mientras tanto, el esposo era catalogado por su entorno como poco comprometido y con falta de iniciativa laboral.

Con los años, esta desigualdad en las cargas se hizo cada vez más pesada. La sensación de “tirar del carro” sin apoyo la llevó a cuestionarse si tenía sentido seguir en un vínculo donde, según relata, no había reciprocidad ni trabajo en equipo. El desgaste terminó transformándose en una decisión firme.

Finalmente, la mujer optó por pedir el divorcio tras alegar cansancio y hartazgo. La ruptura se concretó y los papeles se firmaron, lo que cerró una etapa marcada por la tensión económica y la decepción. Para ella, ese paso significaba empezar de cero, aun con la incertidumbre financiera que implicaba.

Lo que nadie anticipó fue el giro de guion que llegaría poco después. Apenas días tras la firma del divorcio, su ahora exesposo resultó ganador de un premio multimillonario en la lotería: 273 millones de dólares. La noticia fue recogida por medios internacionales y rápidamente amplificada en redes.

En medio del dolor de su separación, el hombre se quedó con el premio de 273 millones de dólares Freepik

El contraste entre la decisión de separarse por falta de apoyo económico y la posterior fortuna del exmarido despertó todo tipo de reacciones. Muchos usuarios comentaron la ironía de la situación, mientras otros se preguntaban qué hubieran hecho en su lugar o si el destino había sido “demasiado cruel” con ella.

También surgió el debate sobre si realmente el dinero habría solucionado los problemas de fondo en la relación. Algunos señalaron que, más allá del premio, la mujer ya estaba agotada emocionalmente y que la decisión de divorciarse respondía a años de sentir que cargaba sola con responsabilidades que debían ser compartidas.

La historia, más allá del morbo por la cifra millonaria, puso sobre la mesa conversaciones sobre desigualdad en las relaciones, trabajo doméstico no remunerado y la manera en que el azar puede cambiar drásticamente el rumbo de una vida. Mientras tanto, en redes, el caso sigue en circulación como un recordatorio de que las decisiones personales rara vez se toman mientras se piensa en la lotería, si no en la dignidad y el límite del propio aguante.

Por Jaider Felipe Vargas Morales