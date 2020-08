Patricia Bullrich, en un reciente Zoom con dirigentes; hoy fue al Obelisco y le dedicó un mensaje a Alberto Fernández

17 de agosto de 2020 • 17:38

Patricia Bullrich, presidenta de Pro y exministra de Seguridad, participó de la manifestación contra el Gobierno en la zona del Obelisco, donde se bajó de un auto particular y leyó un mensaje al presidente Alberto Fernández que difundió en las redes sociales.

"Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, de gastronómicos, de artistas y plomeros; un montón de gente que la está pasando mal. Un montón de gente que está sin trabajar", dijo la dirigente opositora, que tenía el texto escrito en su teléfono celular.

Con barbijo y entre los ruidos de las cacerolas, Bullrich insistió en el reclamo contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno y que ya se trata en el Senado, territorio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es hora de que levante la reforma de la justicia. No se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad", dijo la exministra.

Aunque había puesto en duda si participaría o no de la movilización del 17A, Bullrich finalmente asistió en auto y se bajó apenas para grabar su mensaje. En Juntos por el Cambio hubo una discusión sobre qué grado de protagonismo debían tener los dirigentes en una manifestación que no fue formalmente convocada por ningún partido político. Ese debate incomodó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que administra al aislamiento obligatorio en la ciudad, epicentro a la vez de la protesta.

"Mire que hay un pueblo reclamando para que haya un país en el que los argentinos puedan vivir", insistió Bullrich en la marcha. Y le reclamó a Fernández: "No se cierre. No repita la historia. Entienda a los argentinos que no piensan como usted".

La postura de los opositores había despertado una catarata de críticas por parte del Gobierno y del kirchnerismo, que los acusó de "irresponsables" por promover el encuentro masivo de personas en medio de la pandemia.