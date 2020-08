El jefe de gobierno porteño reforzó la seguridad por temor a incidentes. También estarán atentos a eventuales "infiltrados".

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 14:30

"Tenemos que tener mucho cuidado", expresaba sin ocultar su preocupación uno de los ministros más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta en la previa de la marcha del 17A. Un operativo de seguridad reforzado entre policía porteña y la infantería intentará evitar desbordes e incidentes, mientras el jefe de gobierno porteño seguirá paso a paso una manifestación que, reconocen cerca suyo, protagonizan muchos de sus votantes.

Reunido con su gabinete desde la mañana en la sede de Parque Patricios, el jefe de gobierno porteño reiteró en las últimas horas su postura: por un lado, dejar claro el reconocimiento del "derecho a manifestarse" de la sociedad, y por el otro, despegarse políticamente de la marcha y reiterar la necesidad de "cuidarse y respetar las medidas de distanciamiento" para no multiplicar los contagios de coronavirus.

"Respetamos el derecho de la gente a manifestarse, pero le pedimos a la gente que tenga distanciamiento y cuidado. Estamos en un momento complicado de la pandemia", dijo a LA NACION el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, a la cabeza del operativo de seguridad, que incluirá más efectivos y un cordón de infantería que separará a los que lleguen al Obelisco con la "contramarcha" que se espera en Plaza de Mayo. Otro ministro afirmaba en voz baja y con tono optimista que "hoy, después de todo lo que se viene hablando, va a haber más conciencia a la hora de expresar el descontento".

En el gobierno porteño tomaron nota de las palabras del presidente Alberto Fernández, quien hace dos días calificó la marcha de una "invitación al contagio" y le endilgó a su socio porteño la eventual "responsabilidad" por posibles desbordes o incumplimientos de la cuarentena. Por eso, habrá "mucha" policía de investigaciones en la marcha y más cámaras para detectar eventuales agresiones, como la vivida por el móvil del canal C5N en la pasada manifestación anticuarentena. "Estamos preparados por si hay incidentes", aclaran desde el gobierno porteño, dónde esperan una marcha "multitudinaria" y barajan, también, la hipótesis de eventuales "infiltrados" que generen un caos que nadie en Parque Patricios quisiera ver.

Desde la mirada política, en el gobierno porteño prefirieron no hacer comentarios negativos hacia miembros de Pro y Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Miguel Angel Pichetto, que adhirieron fervorosamente a la marcha. "Lo hacen a título personal. Nosotros no vamos a ir", aclaró otro ministro, en línea con lo ya declarado por su jefe político. "Horacio ya dijo que no iba a ir. Con algunas de las consignas está de acuerdo, como oponerse al aumento del número de jueces de la Corte Suprema, con otras no tanto", afirmaron cerca suyo.

"Banco la expresión popular, pero propongo que lo hagan con mucho respeto. No pongan en riesgo el esfuerzo colectivo que estamos haciendo", reiteró en las últimas horas el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien recomendó a los manifestantes protestar desde los balcones o dentro de los autos. "Si no se puede, todo con barbijo y distancia", dijo el ministro, responsable de la batalla contra el coronavirus en la ciudad.

Luego de una mañana dedicada a repasar además los números de contagios-cerca suyo ven una "leve pendiente hacia la baja" en los últimos días-Rodríguez Larreta volvió a su casa, desde dónde seguirá las alternativas de la marcha junto a su familia. "Entendemos que es un momento para que la gente descargue después de meses de tanta presión. Esperemos que sea en paz", afirmaba un funcionario, un par de horas antes del comienzo de la marcha.