17ASalimosTodos y #17AYoVoy, los hashtags que convocan a la marcha de hoy

Como ocurrió en la previa de las otras dos manifestaciones multitudinarias que hubo contra el Gobierno en los últimos meses, las movilizaciones fueron convocadas a través de las redes sociales con videos y memes que resumen las consignas de la protesta. Esta vez, la conversación en las redes estuvo acompañada de los hashtags#17ASalimosTodos y #17AYoVoy para mostrar adhesión a la convocatoria.

#17ASalimosTodos fue tendencia ayer en Twitter, la red que antes de cada marcha se convierte en el lugar para manifestar la adhesión o el rechazo. Entre los memes compartidos en las últimas horas hubo algunos incluso difundidos por políticos.

Ayer circuló por las redes un video que convoca a un "banderazo patriótico" y a "hacer la patria que quería San Martín", en referencia a que hoy se conmemora el aniversario del deceso del general.

Con una voz en off, el video cuestiona a los gobernantes que "pusieron todo patas arriba" y que utilizan "recetas absurdas". En dos minutos, las imágenes muestran las indicaciones sobre en qué lugares marchar según cada localidad.

"El 17 decimos basta a los políticos que se sienten reyes, que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios, mientras nos miran de arriba dictando leyes que ellos no cumplen, exigiendo una empatía que ellos no sienten, y disfrutando de lujos por los que no pagan", se escucha en el video. Y agrega: "Y a quienes hoy gobiernan: los hechos los condenan. Pusieron todos patas arriba y te dictaron que viviste equivocado. Pero con sus recetas absurdas estamos cada vez más indefensos y más pobres".

Otros mensajes en las redes muestran imágenes editadas con el rostro de la vicepresidenta Cristina Kirchner y hacen en referencia a las causas judiciales que la investigan por corrupción.

Además, ayer se sumaron nuevos memes convocantes con la imagen de la payasa "Filomena", que generó polémica tras haber participado del habitual reporte matutino del Ministerio de Salud, en el que se informan los decesos por coronavirus. El hashtag #GobiernoDePayasos también fue tendencia.

En tanto, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio), que convocó a la manifestación, hizo ayer un llamado de atención a los manifestantes para que eviten enfrentamientos con periodistas, como hubo en el último banderazo, cuando hubo incidentes entre la gente y un móvil del canal C5N. "Recuerden: si ven movileros, provocadores o pseudo periodistas, total indiferencia. Graben y saquen fotos. No les demos de comer", dice el cartel que compartió.

Entre las convocatorias hubo también llamados a la acción de los manifestantes, al pedirles que impriman carteles con la leyenda "nos fundieron" para pegarlas en los comercios que estén cerrados debido a la crisis generada por la cuarentena.

Asimismo, como respuesta a las expresiones de la dirigencia respecto del riesgo de contagio de coronavirus que representa una congregación multitudinaria en las calles en plena pandemia, la convocatoria remarcó la necesidad de respetar los protocolos de distanciamiento social y de usar protección sanitaria.