El frente Despertar, que comanda José Luis Espert, presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para lograr que se oficialice la precandidatura a gobernador de Guillermo Castello y el resto de sus postulantes a legisladores provinciales, intendentes y concejales antes de las elecciones primarias.

Hace diez días, el juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, que subroga Adolfo Gabino Ziulu, resolvió rechazar las boletas a cargos bonaerenses de Espert.

Los apoderados del economista liberal apelaron la decisión ante la Junta Electoral Provincial, que también rechazó la apelación. Y mañana, a 13 días de las PASO, Castello presentará un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Corte Suprema de Justicia bonaerense, órgano superior a la Junta Electoral de la Provincia. Argumentan que la sentencia contradice el derecho vigente y que, en caso de duda, la Justicia debe favorecer la participación política de los candidatos. Por la urgencia del caso, harán un pedido de habilitación de la feria judicial.

En ese cotexto Castello y sus abogados volvieron a denunciar gestiones de parte del gobierno de María Eugenia Vidal para "proscribirlos" a través de la Justicia. "Ahora tendríamos que estar haciendo campaña, pero pasamos el tiempo recorriendo tribunales", dijo Castello a LA NACION.

Según informó, todavía no imprimieron las boletas con su nombre, porque no están oficializadas. "Estamos sufriendo perjuicios de todo tipo, tanto yo como otros mil candidatos, que ven vulnerados sus derechos, y millones de bonaerenses que no van a tener nuestra opción en las urnas", reclamó.

Diputados nacionales

En paralelo, el frente de Espert enfrenta un escenario adverso con sus listas de diputados nacionales, que también fueron rechazadas. El espacio apeló ante la Cámara Nacional Electoral, pero recibió una respuesta adversa. Y la semana pasada acudió con un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia. Aún no recibieron respuesta del Máximo Tribunal nacional, y creen que no podrán presentarse a tiempo.

"La Corte recién va a resolver este tema el 6 de agosto, cuando termina la feria judicial, pero va a quedar abstracto. Cuando se decida que la lista es válida, no vamos a tener tiempo para imprimir y repartir las boletas. Esta es otra jugada para que no podamos presentarnos", sostuvo ante este medio el abogado del espacio, Hugo Bontempo.

Por ahora, la única boleta oficializada para las elecciones en la provincia es la de la fórmula presidencial (Espert- Luis Rosales), que ya fue oficializada por el juzgado federal con competencia electoral de María Servini de Cubría. Según aseguran, ya las están imprimiendo y en los próximos días las llevarán a la Junta de La Plata.