El mensaje de Bullrich para los empresarios tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados

La senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich envió un mensaje este sábado a los empresarios tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma laboral, que ahora deberá pasar con modificaciones al Senado. Mientras hablaba de los aportes patronales que van a las cámaras o asociaciones empresarias, señaló que los empresarios deberán empezar a actuar. “Es la hora de jugarse y que hagan sus convenios por empresas”, expresó en declaraciones radiales.

La conversación inició alrededor de los aportes solidarios que financian a los sindicatos y que, tras la nueva reglamentación, no podrán superar el 2%. “Eso es una conversación que tuvimos con lo que llamamos el bloque de los 44 [la bancada oficialista y sus aliados en el Senado]. Los aportes solidarios están entre el 4% y 5% y dejarlo en cero nos parecía que iba a generar un problema muy serio en una estructura muy fuerte que muchos sindicatos, principalmente los más grandes, tienen. Acortarlo al 2% nos parecía una medida razonable”, argumentó.

Aunque la exministra de Seguridad sostuvo que “en algún momento habrá que discutir si esas son tareas que hacen los sindicatos o no”, señaló que “hoy existen”, y que bajarlos a cero habría implicado “desarmar esa estructura de manera muy rápida”. “Por otro lado es un tope del 2%, también se puede negociar a la baja de ese porcentaje. El cambio en la verticalidad del poder sindicial es muy profunda”, sumó.

Bullrich durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado Fabián Marelli

Fue entonces que mencionó los aportes destinados a cámaras empresariales, que bajo la nueva reglamentación no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones. “Es algo lógico dejar el 2% y es un acuerdo entre pares. Ahora también es la hora de jugarse, que los empresarios se jueguen a hacer sus convenios por empresa. Porque acá no solamente son los gremios que hacen esto, son las cámaras también que vinieron a pedirnos. Y a las cámaras las dejamos en un 0,5%. Entonces muchos querían mantener un status quo en este sentido y nosotros lo bajamos al máximo posible”, remarcó.

También respondió a las críticas que recibió por “representar a la casta”. “Es muy divertido porque todo el año pasado recibimos la crítica de que no nos sentamos a dialogar ni usamos los mecanismos de la democracia como construir mayorías o que un proyecto no puede entrar y salir como viene porque se compone de distintas ideas que conforman el Senado”, señaló.

Y remarcó la ironía detrás de las críticas: “Cuando trabajas y construís sin hablar con nadie, dicen que somos unos locos y que no tenemos gobernabilidad. Ahora, cuando te pones a negociar con todos y haces algo democrático, te dicen que sos la negociadora de la casta. Pongámonos de acuerdo con lo que estamos diciendo”.

La polémica de Florencia Carignano

La exministra de Seguridad se refirió al caso de la diputada de Unión por la Patria que desenchufó los cables de una consola del personal taquigráfico en la antesala del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El accionar de la legisladora fue grabado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, que lo difundió en redes sociales y causó la crítica del oficialismo.

Dos días después, la bancada libertaria pidió la expulsión de Carignano de la Cámara baja. En paralelo la diputada reivindicó su accionar asegurando que la presidencia de Diputados, a cargo de Martín Menem, no estaba respetando el reglamento de la Cámara baja al acotar el debate y reducir los oradores, las cuestiones de privilegio y homenajes.

La diputada Florencia Carignano sorprendió a algunos de los presentes al ser captada en un video, desenchufando los cables de una comanda de audio en el recinto Captura de Pantalla

“Me parece de una barbarie total y absoluta. No sé qué medida van a tomar. Por lo menos mínimo que lo pague lo que rompió. Que no lo tenga que pagar la gente. Que saque de su bolsillo la plata por lo que rompió. Después será la Cámara de Diputados que tomará la determinación de qué hacer”, afirmó Bullrich. Sin embargo, la diputada del kirchnerismo no rompió la consola de audio de los taquígrafos, sino que desconectó los cables. Luego, sostuvo que los volvió a conectar a los pocos minutos.

“Es una conducta de una persona que intenta de cualquier manera parar una sesión, y lo intentaron en varias oportunidades. Afuera, haciendo cualquier bardo, y adentro, parándose, silbando... una cosa total y absolutamente fuera de lugar. A pesar de todo, la ley salió, así que... Rompen cables pero no rompen la voluntad popular que ganó el presidente Milei y que hoy tiene la mayoría de votos en estas leyes”, concluyó.