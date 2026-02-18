La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este miércoles a una jornada de protesta nacional para este jueves 19 de febrero. La cúpula sindical determinó un paro general que afectará a gran parte de las actividades productivas. El anuncio tuvo lugar en la sede de la calle Azopardo ante la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo. Los dirigentes confirmaron que la medida coincide con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que tendrá lugar ese día desde las 14 horas.

¿A qué hora arranca el paro de la CGT?

La huelga nacional se extenderá durante las 24 horas del jueves 19 de febrero, según el cronograma que difundió la central obrera. Los representantes sindicales establecieron un cese total de tareas sin que exista actividad funcional en los puestos de trabajo. Jorge Sola, integrante de la conducción, ratificó la extensión de la medida.

PARO CGT

Cristian Jerónimo expresó: “Va a ser contundente”. Los secretarios generales evitaron fijar una fecha precisa hasta este miércoles debido a las negociaciones en curso. Un flyer de la organización confirmó finalmente el esquema de protesta para la jornada del debate en el recinto.

Sola calificó la propuesta gubernamental como “inconstitucional”. El dirigente lamentó la ausencia de respuestas por parte de las autoridades nacionales frente a los pedidos de una mesa de diálogo y también alertó sobre la situación económica y mencionó que la inflación aumentó de forma constante durante los últimos ocho meses.

El referente del gremio del Seguro señaló: “En este anuncio de paro de 24 horas que vamos a hacer cuando se empiece a tratar este proyecto es llamar a la reflexión y a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano”.

Paro de la CGT: no habrá transporte

El transporte y el conflicto interno con la UTA

La efectividad del reclamo depende de la adhesión de los gremios del transporte, que será total. La conducción cegetista aseguró que todos los sindicatos del rubro acompañarán la medida. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte ratificó su apoyo a la huelga de este jueves. Este bloque incluye a los ferroviarios de La Fraternidad y a sectores de carga y descarga. Sola se mostró tajante sobre la participación de los colectiveros y afirmó: “nosotros hablamos con los dirigentes y adhirieron al paro”.

La situación de la Unión Tranviarios Automotor generó incertidumbre en un inicio pero también confirmó su apoyo: no habrá colectivos durante este jueves.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.