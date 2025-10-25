A qué hora del domingo se conocerán los resultados de las elecciones Argentina 2025

El domingo 26 de octubre, millones de argentinos asistirán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales en el marco de las elecciones legislativas 2025. Como en cada jornada electoral, la expectativa no solo estará puesta en la participación ciudadana, sino también en la hora en que comenzarán a conocerse los primeros resultados oficiales.

Según lo informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21.00 horas. Este horario no es casual, ya que la ley establece que los resultados no pueden difundirse antes de esa hora, salvo que la Justicia Electoral autorice una excepción si se verifica un porcentaje mínimo de mesas escrutadas. El objetivo de esta restricción es garantizar que la información oficial se difunda con un nivel de representatividad suficiente, lo que evita interpretaciones erróneas o proyecciones prematuras.

A pocos días de las elecciones, la Cámara Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión que modifica la forma en que se presentarán los resultados preliminares. El organismo dispuso que el Poder Ejecutivo deberá publicar los datos distrito por distrito y no como un recuento nacional único, como había propuesto el Gobierno encabezado por Javier Milei.

Boleta Única de Papel (BUP) Captura

Según pudo corroborar LA NACION, la resolución lleva la firma de los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, y responde a un pedido formal de partidos políticos como el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (distrito CABA).

Estos espacios habían presentado una denuncia administrativa ante la DINE al considerar que un conteo nacional único podría distorsionar la percepción de los resultados y beneficiar a la fuerza oficialista La Libertad Avanza, que compite bajo una misma denominación en todo el país, mientras que otras alianzas utilizan sellos diferentes según la provincia.

En su fallo, la Cámara Electoral remarcó que la Constitución Nacional establece que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen distritos electorales independientes. “Tal como resulta de la letra expresa de la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional”, explicaron los camaristas.

¿Qué se elige en las elecciones legislativas nacionales 2025?

Además, aclararon que el escrutinio provisorio no tiene validez jurídica, ya que lo realiza el Poder Ejecutivo a través de una empresa contratada. Su función es meramente informativa, a diferencia del escrutinio definitivo, que es competencia exclusiva de la Justicia Electoral y es el único con valor legal para proclamar a los candidatos electos.

¿Por qué el horario y la forma de difundir datos importan?

La forma en que se comunican los resultados puede impactar directamente en la percepción pública de la elección, influir en la confianza ciudadana y hasta moldear la lectura política de la jornada. Por esto mismo, la Justicia busca que el recuento preliminar respete la estructura federal del sistema electoral argentino y evite proyecciones engañosas que no reflejen la realidad distrito por distrito.

¿Cómo saber dónde voto?

Para consultar el padrón electoral, los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial de la CNE y proporcionar su número de DNI, género, distrito y un código de validación. Esta consulta brinda información detallada como el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden correspondiente a cada elector.