A qué hora del domingo se conocerán los resultados de las elecciones de Buenos Aires 2025

Este domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y ya se conocen los detalles sobre la hora en que comenzarán a difundirse los primeros resultados oficiales. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Este mecanismo busca garantizar transparencia y uniformidad en la difusión, lo que evita especulaciones prematuras o parciales en las distintas regiones. Una vez habilitada, la transmisión de los resultados será en vivo y de acceso gratuito, y podrá ser replicada por todos los medios de comunicación autorizados, tanto públicos como privados.

Recién cuando se hayan cargado más del 30% de las mesas escrutadas se podrán conocer los resultados preliminares Consulado de la República Argentina en Los Angeles

¿Cuándo empieza el escrutinio definitivo?

Mientras que el escrutinio provisorio sirve para tener un panorama general la noche de la elección, el escrutinio definitivo, que es el único con valor legal, comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8:00 horas, según confirmó la Junta Electoral. Este procedimiento estará a cargo de los jueces electorales y se desarrollará con el análisis de cada acta original firmada por las autoridades de mesa y los fiscales partidarios.

La totalización del escrutinio provisorio del 7 de septiembre estará bajo responsabilidad del Ministerio de Gobierno de la provincia, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Técnica 162/25. Este organismo tendrá a su cargo todas las tareas vinculadas con el diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados preliminares. También será el responsable de contratar a los prestadores de servicios tecnológicos y logísticos necesarios para llevar adelante el recuento en tiempo real.

Los resultados definitivos se conocerán el 13 de septiembre (Foto: Redes Sociales)

¿Por qué los bonaerenses votan dos veces en 2025?

La razón de votar dos veces en el año radica en la naturaleza de los cargos. Primero, se eligen los representantes de la Legislatura provincial y los cargos municipales. Luego, en una fecha distinta, se vota por los legisladores que representarán a la provincia en el ámbito nacional.

¿Quiénes están exentos de votar este domingo?

Existen ocasiones puntuales en las que se puede justificar la ausencia:

Distancia: estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

del lugar de votación. Salud: tener un problema de salud que impida el sufragio, el cual debe estar debidamente certificado

que impida el sufragio, el cual debe estar debidamente certificado Fuerza Mayor: contar con un motivo de fuerza mayor comprobable que impida la asistencia a los comicios.

comprobable que impida la asistencia a los comicios. Funcionarios y empleados que, por sus ocupaciones, no puedan votar, también están exceptuados. Esto incluye al personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones de su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan asistir a los comicios durante su desarrollo.

Las fechas más importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).