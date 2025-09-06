Elecciones: dónde voto para las legislativas de Buenos Aires 2025

Los electores de la provincia de Buenos Aires deben verificar su lugar de sufragio para los comicios de este domingo 7 de septiembre. La consulta del padrón es un paso fundamental para agilizar el proceso durante la jornada de las elecciones bonaerenses 2025, especialmente por la incorporación de nuevos establecimientos. Esta verificación anticipada permite a los ciudadanos conocer con exactitud la dirección de la escuela y el número de mesa.

¿Cómo consultar el padrón electoral?

Los votantes que deseen conocer la información detallada de su centro de votación pueden hacerlo a través del sitio oficial que la Junta Electoral provincial habilitó para que cada ciudadano acceda a sus datos.

El sistema requiere seguir una serie de pasos muy simples:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense. Escribir el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Seleccionar el sexo tal como figura en el documento.

el sexo tal como figura en el documento. Completar el campo de verificación.

el campo de verificación. Presionar el botón “Consultar”.

De forma inmediata, la plataforma muestra en pantalla el nombre del establecimiento designado para votar, su dirección completa y el distrito al que pertenece. También se especifica el número de la mesa asignada y el número de orden del elector dentro del padrón de esa mesa.

La consulta del padrón se realiza en el sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense Joaquín Meabe

Qué cargos se eligen en la provincia

En la jornada electoral del 7 de septiembre, los ciudadanos bonaerenses habilitados en el padrón definitivo definirán la nueva composición de una parte del Poder Legislativo provincial. Se renuevan las bancas para 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Además de los cargos legislativos, en los distintos distritos electorales se votará para renovar autoridades municipales. Los comicios incluyen la elección de concejales y consejeros escolares, lo que completa el recambio de representantes a nivel local y provincial.

Se eligen 23 senadores provinciales titulares y 46 diputados provinciales titulares

Por qué los bonaerenses votan dos veces este año

Los residentes de la provincia de Buenos Aires participarán en dos procesos electorales distintos durante 2025. La primera convocatoria es para las elecciones provinciales del domingo 7 de septiembre.

La segunda cita con las urnas será el 26 de octubre. En esa fecha se realizarán las elecciones legislativas nacionales para definir la renovación de diputados y senadores nacionales que representan a la provincia en el Congreso.

El sistema de votación para los comicios provinciales del 7 de septiembre mantendrá el formato tradicional. El ministerio de Gobierno bonaerense ratificó que se utilizarán las boletas partidarias de papel. Este método es el conocido históricamente por el electorado del distrito y no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en esta instancia.

Los bonaerenses volverán a votar el 26 de octubre para los comicios nacionales Ignacio Amiconi

Fechas clave del calendario electoral

El cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires establece varias fechas importantes en el camino hacia los comicios. Los plazos y eventos más relevantes son los siguientes:

5 de septiembre : fin del plazo para la campaña electoral. Cesa la emisión de propaganda y la difusión de encuestas y sondeos 48 horas antes de la votación.

: fin del plazo para la campaña electoral. Cesa la emisión de propaganda y la difusión de encuestas y sondeos 48 horas antes de la votación. 7 de septiembre : elecciones provinciales. La difusión de proyecciones sobre los resultados se permite tres horas después del cierre de los comicios.

: elecciones provinciales. La difusión de proyecciones sobre los resultados se permite tres horas después del cierre de los comicios. 13 de septiembre : inicio de las tareas correspondientes al escrutinio definitivo.

: inicio de las tareas correspondientes al escrutinio definitivo. 6 de noviembre: finaliza el plazo para justificar la no emisión del sufragio. Los electores tienen 60 días desde la fecha de la elección para presentar la justificación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.