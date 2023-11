escuchar

Este domingo la Argentina elige presidente en unas elecciones que tendrán un cronograma idéntico a las ocasiones previas en las que millones de ciudadanos tuvieron que ir a las urnas. La votación comenzará a las 8 y concluirá a las 18, por lo que los electores tendrán 10 horas para emitir su sufragio en el establecimiento y la mesa que le asignó la Cámara Nacional Electoral, tal consta en el padrón oficial.

Para consultar los datos hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona, que será el mismo para todas las instancias previstas para este año. Tal como está estipulado por ley, los argentinos ya asistieron a las PASO, en agosto y a las elecciones generales, en octubre, lo que llevó a esta segunda vuelta en noviembre. En esta ocasión se elige presidente para el período 2023-2027 entre Sergio Massa y Javier Milei.

Los electores tendrán 10 horas para emitir su sufragio en la PASO, entre las 8 y las 18 Archivo

Qué se vota en 2023

Este año se llevan a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales los ciudadanos argentinos deben elegir quién ocupará el sillón de Rivadavia por los próximos cuatro años. Además de los cargos ejecutivos nacionales, en la primera vuelta se decidió la composición del Poder Legislativo Nacional, dado que se renuevan 130 bancas de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 miembros. Asimismo, en algunas provincias se votaron cargos locales, y la ciudad de Buenos Aires determinó al próximo jefe de gobierno porteño.

¿Puedo votar en el balotaje si no lo hice en las PASO o en las elecciones generales? Si alguien no votó en las PASO o en la primera vuelta y figura en el padrón electoral, tiene el derecho y la obligación de votar en el balotaje de este domingo 19 de noviembre. Sin embargo, tuvo que haber justificado su inasistencia a las internas ante la Secretaría Electoral que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Quiénes son los candidatos en este balotaje 2023

Unión por la Patria

Sergio Massa - Agustín Rossi

La Libertad Avanza

Javier Milei - Victoria Villarruel

LA NACION