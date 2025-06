A qué hora es la marcha hoy, en protesta por Cristina Kirchner presa

Pese a que la expresidenta Cristina Kirchner no deberá presentarse este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para ser detenida, tanto el Partido Justicialista (PJ) como La Cámpora ratificaron que reclamarán por la “libertad” de la dirigente en una movilización que está convocada para las 14 y cuyos asistentes comenzaron a llegar a los puntos de encuentro a partir de las 10.

Según informaron las autoridades del peronismo, la marcha se iniciará en la casa de Cristina Kirchner -ubicada en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución- y avanzará hacia Plaza de Mayo. Esto generará desvíos y cortes de calle y se suma a un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Los estatales paramos y nos movilizamos en rechazo de la proscripción. No podemos tolerar que estos señores tengan la facultad de decidir quiénes pueden y quienes no pueden ser candidatos en la Argentina”, dijo Rodolfo Aguiar, uno de los líderes del gremio.

Los cambios en la marcha

En un principio, el PJ había convocado a la movilización para este miércoles a las 10 desde San José y Humberto 1° hasta Comodoro Py “para acompañar a Cristina”. “Nos vemos todos y todas ahí”, señalaron. Pero los planes se modificaron ya que el juez Jorge Gorini le concedió 24 horas antes de lo esperado la prisión domiciliaria en el domicilio en donde donde permanecerá con custodia policial y una tobillera electrónica.

La decisión de notificarla sobre la prisión domiciliaria de esta forma buscaba evitar que encabece la marcha y desactivar una movilización de apoyo. Sin embargo, la militancia redobló la apuesta y fue convocada a las 14 en Plaza de Mayo. Allí se realizará un acto político a donde asistirán desde distintas organizaciones y ramas del peronismo.

A pesar de versiones que indicaban que la movilización no se realizaría si la domiciliaria se notificaba el martes, los referentes del peronismo la ratificaron. “Mañana no se suspende nada. Que no te engañen”, escribió el dirigente social Juan Grabois en X, y agregó: “La acción de solidaridad con Cristina y en defensa de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de los argentinos no se suspende por ninguna causa, digan lo que digan los medios, el poder judicial, la policía, los bomberos o los dirigentes”.

La casa en donde Cristina Kirchner cumplirá prisión domiciliaria. Marcos Brindicci

La condena a Cristina

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Fue en el contexto de la causa Vialidad y por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El dictamen de los supremos ratificó la condena que la sentenció por direccionar licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal N°2 había instado a la expresidenta a que se presentara en los cinco días hábiles desde la notificación. Los jueces Andrés Basso, Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, le habían solicitado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dispusiera un lugar para su detención.

Los fiscales le habían planteado al tribunal que “no se advertían las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”. En especial, mencionaron que no hay razones “de salud o personales”.

La vigilia en Constitución

Desde que se conoció la condena a la expresidenta el martes pasado, los grupos políticos, militantes y agrupaciones políticas se congregaron afuera de la casa de Cristina en el barrio de Constitución. Allí llevan a cabo vigilias para acompañar a la expresidenta, que salió repetidas veces a saludar al balcón.

El pasado domingo, la Policía de la Ciudad encabezó un “operativo de ordenamiento y limpieza” para desalojar a los militantes y para retirar elementos que ocupaban las veredas y calles, como pasacalles, banderas y cartelería. Entre los objetos que fueron secuestrados se encuentran también ocho gazebos, mesas para servir comida, sillas, banquetas, sombrillas y seis parrillas. Además, se realizaron tareas de limpieza en paredes de casas vecinas que habían sido vandalizadas.

La oposición criticó fuertemente este accionar y varios grupos volvieron a instalarse en la zona a las pocas horas. En este marco, realizaron cortes en las autopistas y accesos a la Ciudad, que se repitieron durante varios días. También hubo un acampe en la plaza Lavalle, frente a Tribunales, el jueves pasado.

Los militantes pasan los días frente al departamento de Cristina Kirchner. Marcos Brindicci

Puntos de concentración y posibles cortes por la marcha a favor de Cristina Kirchner