A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional hoy, lunes 15 de septiembre

El presidente Javier Milei se dirigirá a la nación el lunes 15 de septiembre para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Este anuncio, confirmado por el vocero presidencial Manuel Adorni, se produce tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de tensiones internas en el bloque oficialista.

¿A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional?

El presidente hablará en cadena nacional hoy lunes 15 de septiembre a las 21. El anuncio formal lo realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa matutina. Según Adorni: “El próximo lunes 15 de septiembre, a las 21, el presidente de la Nación hablará en cadena nacional, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026”.

Manuel Adorni anunció el horario de la cadena nacional, con el fin de comunicar el Presupuesto 2026

El tema central del mensaje es la presentación del proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2026. Se espera que el Gobierno explique a la ciudadanía los lineamientos principales de su política económica y las prioridades establecidas en el presupuesto. La presentación detallará los planes del Gobierno para el próximo año fiscal.

El contexto político de la Cadena Nacional

La decisión de la Casa Rosada de comunicar el presupuesto mediante este formato busca retomar la iniciativa política, luego de un período complejo para el oficialismo. El Gobierno enfrenta un escenario adverso tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, un revés que sumó tensiones internas.

El discurso completo de Javier Milei tras la derrota en PBA

A esto se añade que la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedaron salpicados por el escándalo de los audios de presuntas coimas filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Todos estos factores configuran un clima de debilidad para la gestión, que intenta reimpulsar su agenda con la presentación de las cuentas públicas. Este escenario es diferente al de la presentación del Presupuesto 2025, cuando el Gobierno contaba con mayor respaldo político.

El presupuesto en la gestión Milei

El presupuesto representó un problema recurrente para el Gobierno desde su inicio, ya que, el Presidente gestionó sus dos años de mandato con una prórroga de las cuentas de 2023. Esta situación se debe a la falta de aprobación de los proyectos enviados al Congreso, y la postura inflexible de Javier Milei frente a los cambios que proponían los bloques opositores. El mandatario alegó en reiteradas ocasiones que no aceptaba modificaciones para proteger el objetivo de déficit cero.

El año pasado, el Gobierno implementó una estrategia similar para dar a conocer el proyecto de ley para 2025, donde el equipo de asesores organizó una puesta en escena de gran despliegue. La Casa Rosada calificó el evento como un “hecho histórico”, mientras que sus detractores lo criticaron con dureza. La presentación se realizó por la noche para maximizar el rating televisivo e incluyó un despliegue entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

