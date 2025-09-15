Javier Milei presentará hoy el Presupuesto 2026 en cadena nacional; Argentina ganó y pasó a octavos de la Copa Davis
Además, las FF.AA. perdieron casi 19.000 militares en menos de 2 años; cierran un acceso de la autopista Dellepiane por reformas; dan más datos sobre el asesino de Charlie Kirk en EE.UU. Estas son las noticias de la mañana del lunes 15 de septiembre de 2025
- Por cadena nacional, Javier Milei presentará el Presupuesto 2026. El Presidente grabará por la tarde el mensaje en la Casa Rosada, que se emitirá desde las 21. Adelantan que hará una enfática defensa del modelo de equilibrio fiscal y ajuste en el gasto público. Además, hará un repaso de lo que considera como los logros de su gestión, como la baja de la inflación y la reducción del gasto.
- La Ciudad avanza en la renovación integral de la autopista Dellepiane. El Ministerio de Movilidad Urbana porteño anunció el cierre del ingreso y salida de Cafayate sentido al centro, en el barrio de Villa Lugano, a partir de este lunes. Aconsejan, como alternativa, usar el ingreso y egreso posterior más cercano, en la avenida Larrazábal, a 450 metros. A la vez informaron que este acceso ahora cerrado no se volverá a abrir, ya que los trabajos cambiarán la configuración vial de la autopista.
- En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles. La mayor reducción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria.
- El gobernador de Utah, Spencer Cox, proporcionó este domingo nueva información sobre los antecedentes y las inclinaciones políticas del joven de 22 años acusado de matar al conservador estadounidense Charlie Kirk, al revelar que el sospechoso tenía lo que llamó una ideología izquierdista y también había estado en una relación romántica con una pareja que estaba en proceso de transición de hombre a mujer.
- En tenis, Argentina selló la serie ante Países Bajos y avanza en la Copa Davis. El equipo nacional definió la serie ante Países Bajos, de visitante en Groningen, por 3-1. El triunfo en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni sentenció el desafío. En el cuarto punto reglamentario Francisco Comesaña debutó en la competencia y cayó 6-4 y 6-3 ante Jesper de Jong. Así, la Argentina se aseguró un lugar en el Final 8 (cuartos de final), que se jugará del 18 al 23 de noviembre, en Bolonia.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
