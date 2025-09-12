Javier Milei vetó la ley de distribución de los aportes del tesoro; hay paro de docentes universitarios
Además, se reúnen gobernadores por el veto de Milei; condenan a Bolsonaro a 27 años de cárcel; hoy hay cinco partidos por el Clausura. Estas son las noticias de la mañana del viernes 12 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Presidente vetó la ley de distribución de los aportes del tesoro nacional. La norma, aprobada en el Congreso, establecía un reparto de fondos solicitado por los gobernadores. El decreto con la decisión presidencial se publicó esta madrugada. Ahora el Senado podrá volver a discutir si rechaza el veto del mandatario para ratificar la norma.
- Gobernadores de Provincias Unidas se reúnen tras el veto de Milei a los ATN. Los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Jujuy participarán hoy de la Muestra Rural de Río Cuarto, en medio de la tensión con la Casa Rosada. Será la primera aparición pública después del veto a la ley de distribución del fondo de aportes al tesoro nacional que impulsan los 24 jefes provinciales.
- Docentes universitarios se movilizan contra el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. En el marco de un paro de 24 horas que se lleva adelante en todas las facultades nacionales, la asociación gremial docente de la UBA marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo a las 15.30 contra la decisión de la Casa Rosada. También participaron de la movilización los trabajadores del hospital Garrahan.
- La corte suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe. Un panel de jueces del supremo tribunal federal de Brasil sentenció al expresidente a 27 años y tres meses de prisión tras declararlo culpable de intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022. La defensa del exmandatario va a apelar la condena, a la que consideró desproporcionada; denunció la falta de garantías en el proceso y dijo que llevará el caso ante instancias internacionales.
- Sigue la octava fecha del Clausura. Ayer Belgrano y San Martín de San Juan empataron sin goles. Hoy se juegan cinco partidos: Deportivo Riestra-Central Córdoba; Racing-San Lorenzo; Huracán-Vélez; Lanús-Independiente Rivadavia y Newell’s-Atlético Tucumán.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Sorprendente anuncio: científicos de la NASA encontraron posibles rastros de vida en Marte
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Día del Maestro: alarmante radiografía de la profesión docente en el país
- 4
Qué hizo Domingo Faustino Sarmiento y por qué se celebra el Día del Maestro en su honor