El gobierno de Javier Milei oficializó este martes en el Boletín Oficial la designación del electo diputado nacional Diego Santilli como nuevo titular del Ministerio del Interior. La medida formaliza también la salida de Lisandro Catalán y precede a la ceremonia de juramento del flamante funcionario, pautada para esta misma jornada en la Casa Rosada.

A qué hora jura Diego Santilli como ministro del Interior

Diego Santilli prestará juramento como nuevo ministro del Interior este martes a las 15. El acto se realizará en la Casa Rosada y contará con la participación del presidente Javier Milei, su familia, amigos y otros miembros del Gobierno.

Diego Santilli prestará juramento como ministro del Interior este martes a las 15, junto a Javier Milei Presidencia

Fuentes del Ejecutivo anticiparon a LA NACION que la tónica del evento será de bajo perfil. “Será una jura austera”, aseguraron. Con este acto, Santilli asumirá formalmente la conducción de un área clave para la articulación política con las provincias.

La designación y el reordenamiento del Gabinete

La confirmación del nombramiento se publicó durante la madrugada del martes. El decreto 794/2025, con la firma de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializa la designación. “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al contador público Diego César Santilli”, indica el artículo primero del texto normativo. Paralelamente, el decreto 792/2025 formalizó la renuncia de su antecesor. “Acéptase, a partir del 3 de noviembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Lisandro Catalán al cargo de Ministro del Interior”, establece el documento.

La llegada de Santilli al Poder Ejecutivo se concretó una semana después de la victoria oficialista en las elecciones de medio término. El propio Milei lo invitó a la quinta de Olivos para ofrecerle el cargo. Su nombramiento es una pieza central en la reconfiguración del Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos y el ascenso de Adorni a la jefatura de Ministros.

El presidente Javier Milei le ofreció el cargo a Santilli durante una reunión en la quinta de Olivos LLA

Lisandro Catalán, un funcionario del círculo de Francos, dejó su puesto junto con él. En este nuevo esquema, Santilli tiene la misión de actuar como el principal puente de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Su función será fundamental para negociar y tejer los consensos necesarios para las futuras reformas que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso.

La trayectoria y los primeros pasos en la gestión

Diego Santilli es diputado nacional por el bloque de Pro. En las elecciones de octubre renovó su banca tras encabezar la lista de la alianza LLA-Pro en la provincia de Buenos Aires, luego de la baja de la candidatura de José Luis Espert. Para poder asumir su nuevo rol en el Ejecutivo, Santilli presentó su dimisión a su banca en la Cámara de Diputados el viernes pasado.

El flamante ministro presentó su dimisión a su banca en la Cámara de Diputados el viernes pasado LUIS ROBAYO - AFP

Aunque su jura es este martes, el nuevo ministro ya comenzó a ejercer sus funciones en los hechos. Durante las últimas horas mantuvo reuniones con gobernadores aliados al oficialismo, como el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora. Estos encuentros tuvieron como objetivo principal iniciar la construcción de relaciones políticas de cara a las próximas batallas legislativas en el Palacio Legislativo.

