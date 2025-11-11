Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El gobierno de Kicillof negó tener alta presión impositiva y pidió el apoyo para su nueva ley tributaria
El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una serie de lineamientos de su ley fiscal e impositiva para 2026, una iniciativa que integra un paquete en negociación en la Legislatura junto al presupuesto y el pedido de endeudamiento. En una conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, rechazó que el gobierno de Axel Kicillof aplique una fuerte presión impositiva y, en esa línea, destacó puntos del proyecto para los impuestos inmobiliario, automotor y a los Ingresos Brutos. Pidió que la iniciativa se apruebe, a diferencia de lo que sucedió con la ley fiscal e impositiva de 2025, que no pasó el filtro legislativo.
En materia de impuesto inmobiliario urbano y rural, Girard indicó que no se aumentará la carga fiscal. “Respecto de 2024 [última ley fiscal e impositiva aprobada], no hemos introducido cambios en las tablas ni en las alícuotas. La misma carga fiscal teórica del proyecto 2024 es la que contiene el de 2026. Tampoco estamos aplicando un coeficiente multiplicador de la base imponible, por lo que cada propiedad va a estar en el mismo tramo que en 2024. Hemos eliminado las cuotas adicionales”, explicó Girard, en una conferencia que encabezó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y que de la que también participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
El Gobierno apuesta a candidatos a gobernador propios en nueve provincias para 2027
El gobierno nacional hizo gestos de acercamiento con los gobernadores, pero tiene un plan propio para disputar el poder en las provincias: aprovechar el impulso ganador de las elecciones de octubre -triunfó en 15 de las 24 jurisdicciones- para tener candidatos a gobernador en al menos nueve distritos en 2027.
“En los distritos grandes vamos a tener”, afirman cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Patricia Bullrich y Diego Santilli, dos de los principales ganadores del domingo 26, son número puesto para los dos principales desafíos: ganar la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, respectivamente.
Seguí leyendo
"Es muy sencillo". Álvarez Agis explicó qué implica el impuesto al efectivo que propone y otra vez Milei lo cruzó
"Sin control". Denuncian que los peritos inflan las indemnizaciones por accidentes laborales
En Tucumán. La Justicia ordenó un bozal legal a una empresa periodística para que no critique a jueces y fiscales
- 1
Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
- 2
Jorge Macri señaló que hay “mucho exitismo” y consideró que el resultado electoral “no es un cheque en blanco”
- 3
Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro
- 4
Tras las críticas de Milei, Álvarez Agis explicó qué implica el impuesto al efectivo que propone