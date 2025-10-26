Las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre definen la composición del Congreso, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores, y quienes deseen saber a qué hora se conocen los resultados de las Elecciones legislativas Argentina 2025 podrán acceder los números del escrutinio provisorio a partir de las 21.

El uso de la boleta única puede influir en el conteo de los resultados Instagram @camaraelectoral

Si bien, ese es el horario establecido por ley para la difusión de las primeras tendencias, la utilización de la Boleta Única de Papel como nuevo instrumento de votación, y la particularidad de que hay elecciones locales en cuatro distritos, podrían incidir en demoras para conocer los primeros guarismos.

La ley electoral indica que no se puede publicar o difundir proyecciones sobre el resultado de la elección hasta tres horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 21.

De acuerdo al simulacro que realizó la CNE (Cámara Nacional Electoral) sobre el resultado provisorio de las elecciones legislativas, para la medianoche del domingo electoral se habrían contabilizado alrededor del 80% de los votos a nivel nacional, aunque con diferencias en los tiempos de carga entre las distintas provincias.

Para la CNE el escrutinio definitivo, reglado en el Código Electoral Nacional constituye el fundamento jurídico para la proclamación de los candidatos electos.

En cambio, el conteo provisional que lleva adelante el Ministerio del Interior, a través de la contratación de una empresa privada, para la CNE, se trata de un cómputo carente de relevancia jurídica, con finalidad meramente informativa, que resulta ajeno a la justicia nacional electoral, que no interviene en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

El escrutinio, que es provisorio hasta que días después se da a conocer el definitivo, está a cargo del Ministerio del Interior porque es potestad del partido que gobierna a nivel nacional y la tarea es delegada a la Dirección Nacional Electoral (DINA).

La Justicia Electoral estableció a la DINA que “los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”.

Las elecciones provinciales para senadores o cargos locales pueden demorar el muestreo de resultados Captura

¿Por qué no se pueden difundir resultados antes?

La difusión de resultados o tendencias de boca de urna está prohibida expresamente por el Código Electoral Nacional. Esto comprende desde las 8 del viernes anterior a la elección, el día del sufragio y hasta tres horas después de finalizados los comicios. A quien incumpla con estas prohibiciones le corresponderá multas económicas.

Uno de los puntos que está contemplado es que no se pueden “realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado”.