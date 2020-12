Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Cristina Kirchner no se está ocupando directamente de sumar las voluntades para la sanción del proyecto de legalización del aborto , pero sí habilitó a una senadora de su confianza -que habla por ella- para trabajar por los votos, en articulación con la Casa Rosada . Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), legisladora del riñón de la vicepresidenta, es la espada del oficialismo en el Senado de cara al tratamiento del proyecto que impulsó Alberto Fernández. Trabaja junto a Nancy González (Chubut), quien había sido mencionada por la expresidenta durante el debate de 2018.

De hecho, se la vio hoy a Fernández Sagasti ingresar al despacho de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la pluma detrás del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, para trazar la "hoja de ruta" de la iniciativa en la Cámara alta, según señalaron fuentes oficiales. Una alternativa que toma fuerza es llevar el dictamen al recinto el 29 de diciembre. Fue un día de visitas en la Casa Rosada. Más temprano, por el despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había pasado el senador ultrakirchnerista, Oscar Parrilli.

"Cristina está a favor de la legalización de aborto y hay senadoras trabajando por el proyecto. Pero no se va a pintar de verde con brillantina. Eso es algo que tiene que ver con una cuestión de formas de cada uno", dijeron en el entorno de la vicepresidenta.

Y lanzaron: "En la búsqueda de consensos políticos debe involucrarse también el Poder Ejecutivo. Es un proyecto que presentaron ellos, lo están defendiendo públicamente y deben defenderlo en el Congreso".

El proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene el sello de Fernández. Ibarra fue la encargada de anunciar su envío a Diputados. Cristina Kirchner suele tomar nota de esos movimientos: cuando el Gobierno presentó el proyecto de reforma judicial, el cristinismo también le reclamó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo "defendiera" la iniciativa.

La Casa Rosada, no obstante, mantiene desde antes de la remisión del proyecto una línea directa con los diputados y senadores oficialistas y opositores que están más involucrados con la campaña verde.

La postura de Cristina

Cristina y Anabel Fernández Sagasti

Cristina contó ella misma, en el debate de 2018, que cambió su postura personal respecto al aborto. Reconoció que siempre había estado en contra de la legalización y que incluso conversó del tema con la Iglesia. Pero que modificó su punto de vista a partir de la militancia feminista y luego de que su hija, Florencia, le "abriera la cabeza".

"Siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida", dijo en esa oportunidad. Y agregó: "Creo que más que una cuestión de género esto es una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle".

Durante los ocho años de su gestión la expresidenta no habilitó el debate por el aborto, porque, en ese entonces, no estaba de acuerdo con legalizarlo. Tras su reelección en 2011 se había reunido con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y le había ratificado a los eclesiásticos su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo. Al final de ese segundo mandato, el por entonces embajador en el Vaticano, el actual diputado Eduardo Valdés, afirmó: "Cristina es una militante del tema del no al aborto".

En el debate de 2018, sin embargo, explicitó su nueva postura. Cuando remitió el proyecto al Congreso, en la Casa Rosada tenía la expectativa de que la vicepresidenta interviniera activamente para alcanzar a una mayoría en el Senado, la cámara que hace dos años frustró la iniciativa. "Sin Cristina no podemos, con Cristina es posible", expresaron por entonces cerca de Fernández.

Finalmente, la vicepresidenta colocó como enlaces a dos senadoras de su confianza. Hoy en el Senado se presenta un escenario más favorable que en 2018, aunque la puja es voto a voto. "No hay exitismo en el Gobierno", señaló hoy un portavoz de la Casa Rosada, que anticipó un resultado muy cerrado. El Gobierno cree que algunos senadores opositores se verán tentados por arrebatarle un triunfo que el Presidente podría capitalizar.

