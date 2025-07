Abrió las puertas La Derecha Fest con mensajes “anti zurdos” y un fuerte contenido religioso

CÓRDOBA.- Un Javier Milei de cartón tamaño natural recibe a los asistentes a La Derecha Fest para la primera foto. Está acompañado por un Donald Trump, una Giorgia Meloni y un Nayib Bukele, separados a centímetros uno del otro. La gente llega y posa entre los líderes de utilería antes de entrar en un gran hall plagado de merchandising: libros, tazas, remeras y hasta “zapatos libertarios” a la venta, la contracara de los “zapatos justicialistas”, que son un clásico en esta provincia.

Con Javier Milei a la cabeza -está previsto que hable a las 21-, el oficialismo preparó una fiesta de la derecha, pero, sobre todo, el "evento más anti zurdos que jamás se hizo". Se trata de una celebración, pero con un espíritu de resistencia, de “batalla cultural” contra el socialismo que, pese a que los libertarios son Gobierno, definen como el enemigo a desbancar.

El encuentro, organizado por La Derecha Diario, es en el hotel Quorum. Entre los oradores, uno de lo más observados fue Daniel Parisini (conocido como el Gordo Dan), referente de las Fuerzas del Cielo, grupo que responde a Santiago Caputo y que salió perjudicado en el reparto de candidaturas para las elecciones bonaerenses. “Sin rencores por las listas. Todo bien”, dijo el Gordo Dan a LA NACION. Él llegó y se instaló en el salón VIP, al que solo accedían políticos y empresarios, cuyos nombres estaban en una lista que especificaba, en una columna, “Empresa/Cargo Político”.

Entre el público, el más celebrado, cuando llegó, fue el ideólogo libertario Agustín Laje, que para entrar al VIP debió escabullirse de un grupo de jóvenes con acento centroamericano que lo abrazaba y le pedía fotos.

En el auditorio la edad promedio de los asistentes está cerca de los 40 años. Hay más hombres que mujeres. Ellas, con ropa arreglada; ellos, en su mayoría de elegante sport y unos pocos, de traje.

Cuando Le Derecha Fest empezó a tomar clima, en medio del hall, un grupo de jóvenes -casi todos varones, autodenominados “Los culiadazos de Milei”- corearon: “Saquen los pingüinos del cajón / para que vean / a los pibes, cambiaron de idea / llevan la bandera que trajo el león”. Seguido por: “Tiene miedo / Llaryora tiene miedo”, dirigido al gobernador de Córdoba.

Las puertas se habían abierto cerca de las 16. A esa hora, los primeros grupos empezaron a recorrer el hall contiguo al lugar de los discursos, que comenzaron a las 17:20. Pese a que se trata de un acto organizado por un medio de comunicación y a que el orador principal es el Presidente, para los periodistas que se acreditaron se montó un “corralito” fuera de los salones, a la intemperie.

“No odiamos lo suficiente a los periodistas (y yo soy uno)” se titula el panel en el que hablaron Javier Negre, el español dueño de La Derecha Diario que inauguró hace unas semanas su edición cordobesa, la primera del interior del país, y el activista estadounidense Alex Bruesewitz.

Dentro de La Derecha Fest se anunció "La primera feria del libro libertaria" S. Salguero - LA NACION

La primera oradora de la jornada fue la pastora libertaria Evelyn Barroso, que habló frente a unas 1500 personas. “La familia debe educar a los hijos aunque las políticas progresistas de los últimos años hayan ido en contra de eso”, dijo en su presentación. “Estas no son ideas arcaicas”, advirtió. Su presentación fue anunciada junto con la del también pastor evangélico Rigoberto Hidalgo, oriundo de Costa Rica, que acaba de presentar su libro “El circo del ateísmo”. Mientras esperaba su turno, Hidalgo firmaba ejemplares de su obra.

Afuera, en el hall, agrupaciones diversas tienen espacios asignados. “Basta de casta y socialismo en Bomberos Voluntarios”, dice un gran banner blanco firmado por “Bomberos, un estilo de vida”. También tiene su stand la Fundación Faro, el think tank libertario encabezado por Laje que recauda fondos con el objetivo de expandir la doctrina del Gobierno.

Hojas del Sur, una editorial que publica obras libertarias y que hoy promociona los libros de Laje, instaló una silla del estilo de la de Juego de Tronos, pero que en lugar de espadas lleva como respaldo motosierras. Los libertarios hacen fila para sentarse y sacarse fotos. Hojas del Sur, con obras a la venta hoy, dice que la fiesta incluye la “Primera Feria del Libro Libertaria”.

Lo que más se vendía, no obstante, eran las tazas ($10.000) y las cajas de chocolates ($15.000).

La expectativa estuvo puesta todo el día en el discurso del Presidente, que se titula “La construcción del milagro”. Antes, la lista de oradores incluyó a Laje, al biógrafo presidencial Nicolás Márquez y a Negre.

Remeras en venta en La Derecha Fest a $20.000 S. Salguero - LA NACION

Para el encuentro de hoy se vendieron unas 2500 entradas a $35.000 (más gastos de gestión), según informaron fuentes de la organización. Los veteranos de Malvinas, Fuerzas Armadas y de Seguridad entran gratis. Sólo debían llenar un formulario que estaba en las redes o escribirles a los organizadores.

“Hay un clima festivo”, celebra Erick Kammerath, el influencer libertario cordobés, sobrino segundo del exfuncionario Germán Kammerath y asesor en la Unicameral, que es conductor junto a Eliana Cere, contadora libertaria.

Cere oficia de maestra de ceremonias en esta primera parte del encuentro. Entre presentación y presentación hace un pronunciamiento contra el aborto.

Hoy tocarán bandas de música -que continuarán con sus shows hasta las 23, después de que Milei cierre el segmento de los discursos- y espacios de venta de comida y bebidas. “No apto para kukas. No apto para zurdos. No apto para progres. No apto para periodistas ensobrados”, son otras de las consignas del encuentro.

El modelo "Presidente" de los zapatos Libertarios, en venta en La Derecha Fest S. Salguero - LA NACION

Desde poco después del mediodía hubo guardias de seguridad en el centro de convenciones, a donde el Presidente ingresará por una entrada especial, sobre la Avenida Japón.

Primeros discursos

“Debemos dar la batalla cultural por cada una de nuestras familias”, dijo Barroso, que inauguró los discursos. “Tenemos que recuperar el valor, el don de cuidar. Nuestro cuerpo no está fallado. No vamos a permitir que nos borren y no vamos a permitir que a nuestras madres y abuelas que les digan que fueron inferiores por formar familia”, advierte y la ovacionan. Después, se toma unos minutos para “honrar” al Presidente y pide “bendiciones” para él y su equipo.

Después fue el turno del pastor Hidalgo, que también transmite un mensaje bíblico, mientras recorre el escenario, con una pantalla gigante detrás de él que muestra decenas y decenas de pájaros volando. Él habla a un lado y al otro del atril con movimientos cortos y veloces que captan la atención del público. “No puedes relativizar lo que es ser mujer, ser hombre, ser una roca...“. Se refiere al “principio absoluto” y a la “voluntad suprema”.

Después fue el turno del Gabriel Ballerini, también pastor evangélico, que dijo que estaba “feliz de compartir con la derecha cristiana, conservadora” este acto. “La izquierda nace atea, nace anticristo. Celebro que empecemos un encuentro de derecha así. La izquierda es incompatible con el cristianismo”, apuntó y citó un texto del “apóstol Pablo” para referirse a la “militancia cristiana”.

La “adoración” de Trump

“Hola, Argentina”, abrió su presentación Alex Brusewitz, a quien presentan como el autor de la campaña digital de Donald Trump, que advirtió que era todo lo que podía decir en español y recurrió a una traductora para seguir. Sostuvo luego que Trump “adora” a los argentinos y se llevó un aluvión de aplausos. Después presentó a “su prometida”, Carolina, y en línea con quienes lo precedieron en el escenario, mencionó a Dios, a Jesucristo y a la familia. Como cada vez que algún orador lo hizo, el público aplaudió con entusiasmo. Luego abogó por la “prosperidad económica sin que se meta el Gobierno” y enfatizó, sobre Trump y Milei: “Son líderes con intereses comunes y enemigos comunes, como los zurdos que siempre nos están atacando”.

Detrás, la pantalla mostraba una bandera argentina y otra estadounidense.

Negre, el dueño de La Derecha Diario, hizo después su presentación. Dijo que había sido despedido de El Mundo, en Madrid, por influencia de Pedro Sánchez y presentó un relato sobre cómo armó su canal de Youtube. “No odiamos lo suficiente a los periodistas y yo soy periodista. Es gente que se vende por un sobre, corrupta”, enfatizó.