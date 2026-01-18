AFAGate: el capítulo internacional se debate entre tres jueces

La ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se investiga en al menos tres causas judiciales. El primero que avanzó fue el juez federal Luis Armella, que tiene a cargo un juzgado de Lomas de Zamora hasta fin de mes. Apenas 48 horas después que LA NACION dio a conocer los registros bancarios de la empresa TourProdEnter, allanó la casa del empresario Javier Faroni en Nordelta y la sede la AFA en la calle Viamonte.

Esta semana, también se sumó el juez Marcelo Aguinsky -que investiga la mansión de Pilar adjudicada al tesorero de la entidad Pablo Toviggino- a partir de una ampliación de los denunciantes de la Coalición Cívica. Y el tercer expediente, menos conocido, tramita en el fuero Criminal y Correccional, por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries en Estados Unidos.

El expediente de Armella sufrió varias transformaciones. Comenzó con una denuncia contra varios ex dirigentes de Banfield, luego sumó el contenido de la denuncia de la DGI contra Sur Finanzas, y finalmente abarcó el “capítulo internacional” a partir de un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona y del titular de la Procelac, Diego Velasco.

Ese dictamen, basado en las revelaciones de LA NACION, mencionaba puntualmente al empresario Javier Faroni, a su mujer Erica Gabriela Gillette, y a los supuestos titulares de las cuatro empresas creadas en Miami para desviar al menos US$ 42 millones. Con esa presentación, Armella allanó la mansión de Faroni en Nordelta y las sedes de la AFA. En el operativo de la calle Viamonte, la Policía Federal secuestró el contrato entre TourProdEnter y la AFA, con las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y de Toviggino.

Ese documento reveló que desde diciembre de 2021, la empresa de Faroni y su mujer se quedaba con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior. No solo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino.

La investigación avanzó en la primera quince de enero con medidas patrimoniales sobre todos los imputados.

Faroni y su mujer estaban citados para este lunes pero se presentaron el viernes en el juzgado para esquivar a los medios. El trámite duró apenas cinco minutos: fueron notificados formalmente de la causa y se pusieron a derecho.

La casa allanada de Javier Faroni en el barrio El Yacht de Nordelta La Nación

La trama que involucra a la empresa TourProdEnter, que recaudó al menos US$260 millones en los últimos cuatro años, ahora también se investiga en el expediente de la mansión de Pilar. Esta semana, el fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha se hizo eco de una ampliación realizada por la Coalición Cívica y pidió nuevas medidas con el fin de investigar la red de empresas que habrían servido para desviar los fondos que la AFA. Concretamente, solicitó que se verifiquen “los domicilios de las personas físicas incorporadas en la ampliación”.

La última causa tramita en el fuero Criminal y Correccional, a partir de una denuncia de Tofoni, que decidió esquivar el fuero federal. La investigación se frenó el 2 de enero, cuando la jueza Paula Petazzi decidió declinar la incompetencia en el juzgado de Armella para no generar “superposiciones innecesarias”. Tofoni apeló esa decisión y ahora debe resolver la Cámara de ese fuero. Mientras tanto, las pruebas obtenidas en los discoveries siguen en ese juzgado.

Tofoni fue citado por el juez Aguinsky para el mes de febrero, tras el final de la feria judicial. Antes, la Cámara Federal de San Martín debería tomar una decisión sobre la competencia. Los dirigentes de la AFA esperan esa definición para activar su defensa en los Tribunales.