Agustín Rossi dijo que el acto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “afloja las tensiones de acá para adelante”

Convocado de vuelta a integrar el Gabinete, esta vez para estar al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi se refirió hoy al acto que compartieron el viernes el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, como un encuentro que “afloja las tensiones de acá para adelante”. No solo habló de eso, sino también de su incorporación a la administración nacional y de la repentina salida de Matías Kulfas, quien fue echado de la cartera de Desarrollo Productivo tras un mensaje en off que sembraba dudas sobre el accionar de funcionarios kirchneristas.

Ya ungido como el reemplazante de Cristina Caamaño para la conducción de los espías y convencido de que trabajará para que la inteligencia “deje de ser una cosa oscura y sea una herramienta más del Estado a la hora de tomar decisiones”, Rossi se mostró conforme con el gesto de unidad en la cúpula del Gobierno durante los 100 años de YPF.

Dijo, en ese sentido, que la indicación de Cristina Kirchner al Presidente para que “use la lapicera” y la respuesta del mandatario con una frase de Luis Alberto Spinetta -”mañana es mejor”- son cuestiones que “forman parte del folclore inevitable”, mientras que puntualizó: “Para nosotros, los militantes y los dirigentes, lo del viernes fue una muy buena puesta en escena que afloja las tensiones de acá para adelante”.

En ese sentido aseguró que los discursos “complementarios” del Presidente y de la vice lo hicieron percibir que los niveles de tensión que reinaron en el Frente de Todos “empezaban a desacelerarse” y agregó: “Inclusive no significaba que habían desaparecido las diferencias, sino que las diferencias empezaban a estar más dialogadas, que empezaban a aceptar más las diferencias, sabiendo que todos tenemos la responsabilidad de una gestión y el compromiso con el pueblo argentino”.

Agustín Rossi había sido ministro de Defensa y dejó el cargo cuando se postuló como candidato en Santa Fe, el año pasado Silvana Colombo

El dirigente de La Corriente, que estuvo muy cerca de Fernández en el último tiempo y abogó por calmar las fricciones, sin embargo deslizó que los socios de la coalición deben saber aceptar las medidas que toma Fernández.

“Cristina ya se lo había dicho en varias oportunidades, que la lapicera la tiene uno solo, el Presidente, y es él quien toma alas decisiones. Después hay que bancarse que el Presidente use la lapicera, a veces la utiliza en un sentido que uno puede estar de acuerdo, y a veces no tan de acuerdo”, advirtió Rossi, que recordó en AM 990: “El Presidente usó la lapicera cuando decidió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a un sector de la coalición no le pareció lo correcto”.

Por otra parte, el exministro de Defensa entendió que la partida de Kulfas después de que se filtrara un mensaje en off desde su cartera con dudas sobre el proceso de licitación del gasoducto Néstor Kirchner, a cargo de funcionarios que responden a la vicepresidenta, no implica un debilitamiento para Fernández, pese a la cercanía que tenía con el antes ministro.

“Las explicaciones se fueron dando y se seguirán dando a partir del día de hoy, pero yo me quedo más con la foto del viernes. Inclusive, de alguna manera los cambios que produjo el Presidente tienen como objetivo preservar esa fotografía del viernes”, expresó Rossi.

Entonces, bajo esa línea, se refirió también al ingreso de Daniel Scioli -ahora embajador argentino en Brasil- para reemplazar a Kulfas: “Matías es un economista muy cercano a Alberto, pero Scioli es un dirigente político que ha tenido niveles de cercanía [con el Presidente] y ha recibido muchos elogios sobre su gestión como embajador. No hay que hacer una lectura de si el Presidente perdió a alguien de su confianza, uno desde un ámbito más político [por Scioli] y otro, más técnico [por Kulfas] gozan de la confianza del presidente de la Nación”.

Su rol en la AFI

Mientras, Rossi cuestionó la forma en que el expresidente Mauricio Macri se relacionó con la inteligencia y le endilgó haber espiado a los familiares del ARA San Juan, una causa que lo tiene procesado al antes mandatario.

“Macri es el responsable político-institucional, la Agencia responde al Presidente. Cuando lo nombró a [Gustavo] Arribas, dijo que nombraba a su amigo más pícaro. Eso demuestra la concepción que tiene Macri sobre para qué sirve una agencia de inteligencia: para hacer picardías que dañan muchísimo el funcionamiento de nuestra democracia”, lo criticó Rossi quien, incluso, dijo que el expresidente “usufructuó lo producido por el espionaje ilegal”.

En tanto, el nuevo titular de la AFI aseguró que seguirá con la línea que Caamaño le imprimió a esa área. “A los sótanos de la democracia no vamos a volver. Queremos construir una agencia de inteligencia que no tenga que ver con eso, que se profesionalice, que nos permita tener información que sea insumo para el Presidente en la toma de decisiones”, indicó.