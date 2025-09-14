Alberto Asseff: “El Presidente tiene muchísimas personas que no están a la altura de las transformaciones que propone”

Liberalismo, institucionalidad y confianza. Esa es la fórmula que exige la coyuntura nacional según el exdiputado Alberto Asseff. A dos años de la asunción de Javier Milei, a quien apoyó en su candidatura y por quien guarda estima tras haber compartido dos años en el Congreso, está convencido de que el Gobierno aún tiene deudas pendientes: la corrupción continúa vigente y falta gestión en áreas clave como salud e infraestructura. Sabe, además, que el kirchnerismo tampoco alcanzó a suplir ese déficit en el pasado. Por ese motivo, no titubeó al momento de afirmar que “el país tiene vedado volver atrás si quiere tener un porvenir”.

Insatisfecho con la propuesta de las dos alternativas mayoritarias, en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre respaldará a un nuevo espacio que lleva en sus listas a viejos conocidos de la escena política. Se trata de la alianza Potencia, que integra su partido UNIR e impulsa las postulaciones de María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy para diputados nacionales.

“La buena política no es ni vieja ni nueva; es buena. Hay bastante ‘política vieja’ buena”, resumió Asseff en diálogo con LA NACION. López Murphy, a su criterio, recae en esa última categoría. “Si tuviéramos cincuenta como él en el país podríamos activar que la Argentina tenga un futuro luminoso”, sostuvo.

López Murphy cuenta con una amplia trayectoria profesional. Trabajó como consultor de organismos internacionales como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, durante el último gobierno militar y la presidencia de Fernando De la Rúa, se desempeñó al frente de las carteras de Defensa y Economía, dos áreas que Asseff considera centrales para el progreso nacional. Además, desde 2021, ocupa una banca en la Cámara de Diputados que buscará renovar en octubre.

Ricardo López Murphy, diputado nacional Noelia Marcia Guevara / AFV

Ese vasto recorrido es uno de los factores por los que el exdiputado respalda su candidatura, pero no el único. “López Murphy es un hombre excepcional porque tiene larguísima experiencia, una formación muy sólida y convicciones profundísimas”, explicó. Y no cualquier convicción. Ambos dirigentes comparten un fuerte apego por el ideario liberal y las “virtudes de la economía de mercado”.

Asseff es tajante en este sentido. “Sin economía de exportación, que es la que agrega valor y permite sostener el ingreso constante y creciente de divisas, no hay posibilidad de prosperidad y de empleo”, sentenció: “El gran mercado mundial tiene como punto de partida un gran mercado interno, pero no es a la inversa. No es cerrar las fronteras cómo vamos a conseguir la prosperidad”.

Tal bienestar también exige, a su criterio, una buena administración económica, un logro que no deja de reconocerle a la gestión libertaria. “El Gobierno ha hecho muy bien sus deberes en materia de sanear las cuentas fiscales y bajar la inflación que son puntos de partida insoslayables para una economía de prosperidad”, dijo antes de aclarar que dicho equilibrio no debería traducirse en recortes en áreas clave: “No podemos pensar que la estabilidad es a costa de las obras de infraestructura”.

Estima que haber avanzado en esa dirección responde a una falta de gestión que excede al propio Milei y alcanza a sus funcionarios: “El Presidente da la orientación pero tiene que haber consejeros y por supuesto, el Presidente tiene que tener capacidad y templanza para recibir los buenos consejos que, muchas veces, no son decir ‘todo va bien’, sino ‘esto hay que enderezarlo por acá’”.

Alberto Asseff en su paso por la Cámara de Diputados Archivo

Minutos antes, había manifestado una crítica al entorno del primer mandatario. “Creo que el Presidente tiene algunas personas que están capacitadas, pero tiene muchísimas que no están a la altura de lo que propone en materia de transformaciones”, reflexionó Asseff.

Un síntoma de ello fue lo ocurrido en el área de Discapacidad. “¿Por qué no se puede hacer rápidamente una depuración de las pensiones por invalidez mal otorgadas y simultáneamente mejorar las prestaciones de las pensiones legalmente concedidas? Esto no tiene una explicación racional salvo mala gestión”, planteó.

Respecto de las denuncias por presuntas coimas en esta área, destacó que se debe “afianzar la Justicia”, en particular el rol del Consejo de la Magistratura para que proponga “jueces probos” y se destituyan aquellos que “han entrado en complicidad con la corrupción”, a la que considera un “cáncer crónico” del país.

Además, subrayó que los legisladores deberían abstenerse de usar estos escándalos con fines electorales. “Las comisiones investigadoras pueden ser buenas en la medida de que no sean utilizadas con un sentido político-electoral y es lo que están haciendo. Además, hacen más sesiones que nunca no porque estén sacando mejores leyes, sino para ir desestabilizando al Gobierno”, aseguró Asseff. Considera que esto es parte de una degradación que ha ido sufriendo el parlamento en los últimos años y que debería empezar a revertirse en las urnas el próximo octubre.