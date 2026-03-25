Guillermo Francella reveló su secreto para saber todo lo que sucede en redes sociales: “Me divierte”

En medio de la promoción de Desde el Jardín, la obra que protagoniza y estrena el 28 de marzo de 2026 en el Teatro Metropolitan, Guillermo Francella pasó por Nadie Dice Nada (Luzu TV), donde brindó una extensa entrevista en la que no solo reveló un dato desconocido sobre él, sino que culminó con un sorpresivo encuentro con Florencia Peña, su compañera en Casados con hijos, el éxito televisivo de principios de los 2000 que terminó en el Gran Rex.

Guillermo Francella con Nico Occhiato (Foto: Captura YouTube)

“Aura” fue la palabra con la que asociaron su llegada al estudio, la misma que se convirtió en furor a principios de 2026 y que él mismo se animó a definir. “Es como ángel, como carisma, una magia... Se tiene o no se tiene. Uno a veces se pregunta si el ángel o el aura es innata o adquirida. Me da la impresión de que es innata; es como alguien que es gracioso naturalmente. ¿Quién te enseña a ser gracioso? ¿Qué docencia hay para que tengas simpatía o gracia?, reflexionó.

Guillermo Francella definió "Aura"

En ese sentido, fue consultado sobre si “había algo” antes de que empezara a actuar, esa señal de que ponerse en la piel de distintos personajes era lo suyo. “Yo me daba cuenta de que algo pasaba”, aseguró al mismo tiempo que comentó que cuando llegaba a su casa y le preguntaban cómo le había ido, él contaba todo como una anécdota, que genera interés cada vez que sus amigos lo veían. “Como que había un nichito para explorar”, declaró.

A pesar de su vasta trayectoria, Francella aseveró ser un profesional meticuloso y obsesivo, al admitir que le cuesta relajarse antes de los estrenos: “A veces me gustaría estar más relajado a esta altura de mi vida, pero es algo que está en mi ADN y es más fuerte que yo”.

Al escucharlo, Nico Occhiato quiso saber cómo transitaba la fama. “¿Cómo manejas eso en tu vida personal? Porque no sé… cuándo habrá sido la última vez que fuiste a algún lugar y no te hayan pedido una foto... Vos estás actuando desde que se abre el ascensor y salís de tu casa”, le preguntó y el actor se sinceró: “A veces sí es agotador. Sí, mentirte no te puedo mentir, pero es todo amor. Todo lo que recibo es amor. Y no solamente como dijiste vos, del abuelo al nieto, sino que también es tanto el cariño que no hay modo de no contribuir al placer de alguien que se acerque“.

Uno de los momentos más curiosos de la charla fue cuando Francella se sinceró al decir que habita el mundo digital desde el anonimato. Bajo seudónimos que él mismo define como “nombres raros de fantasía”, el actor navega por las redes sociales con un objetivo puramente recreativo. “Es para ver reels, para pelot****”, admitió entre risas. Su algoritmo es una mezcla de humor y oficio; se pierde entre videos de perros, bebés, fútbol y entrevistas a colegas. “Me divierte ver qué pasa, pero no quiero que me sigan ni tener que responder mensajes. Me gusta ser un observador“, añadió.

Aunque la curiosidad lo tienta a interactuar, mantiene un perfil bajo estricto, a menudo vigilado por sus propios hijos. “No comento porque cuando lo hago me llaman ellos y me dicen: ‘Te leemos nosotros solos’”, bromeó. Pese a que reconoce la utilidad de tener una cuenta oficial para promocionar sus estrenos, el actor elige mantenerse al margen de la exposición directa: “Me aconsejan que es un ambiente tan tóxico que no tengo ganas; hoy siento que es más costo que beneficio”.

Flor Peña junto a Guillermo Francella (Foto: Captura YouTube)

Por último, el intérprete de Eliseo en El Encargado (Star+) recibió la sorpresa de Florencia Peña, quien se sumó a la charla para recordar la química entre ellos que hoy es leyenda y que empezó como un simple experimento: “Ese sketch fue tipo ‘bueno, prueben este sketch’ y el de Sambucetti [de Poné a Francella] fue como tipo ‘bueno, pruébenlo a ver’ y fue tremendo”. Entre risas y anécdotas, ambos coincidieron en que el secreto de su éxito, tanto en la tele como en el Gran Rex, fue la humanidad detrás de la incorrección. “Pepe la mira como diciendo ‘Bueno, Moni, si te querés ir’ y te parte el corazón porque los querés... son divinos juntos”, dijo él. El encuentro terminó con un gesto de admiración profunda, con Francella deseándole a su compañera “toda la merda del mundo”.