Alberto Fernández, con la TV alemana: qué dijo sobre Massa, Milei, Cristina y los “fracasos” de su gobierno

En el medio de su viaje a Bruselas para participar de la cumbre entre la Celac y la Unión Europea (UE), Alberto Fernández le concedió una entrevista a la televisión alemana en la que ahondó sobre la coyuntura actual y hasta reconoció algunos “fracasos” de la gestión. Así, el Presidente se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a Sergio Massa como precandidato del oficialismo, a la posibilidad de que Javier Milei llegue a la Casa Rosada y a las tensiones que tuvo con su vice, Cristina Kirchner, entre otros temas de la agenda internacional.

Mientras una comitiva del Gobierno viaja hasta Washington para destrabar la negociación con el FMI, Fernández indicó que la Argentina plantea un pedido basado en que el acuerdo tiene una cláusula que permite revisar el programa cuando se ve afectado por circunstancias ajenas a la política nacional. “Eso estamos haciendo, estamos trabajando, y estamos convencidos de que vamos a tener un acuerdo”, indicó en DW Español, el canal público alemán.

Dijo también que el ministro de Economía, Sergio Massa, es un “extraordinario candidato” para estas elecciones, pese a que la inflación interanual tocó en junio 115,6%. “ Es verdad que recibimos un país con 54 puntos, que en el primer año lo llevamos a 35% y que la guerra volvió a llevarnos a 54% . Y hoy estamos en las consecuencias de la guerra, que en una economía con 54% de inflación presiona mucho más”, analizó, aunque insistió: “Ahora, estoy seguro de que Sergio Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente”.

En tanto, mientras parece haber una tregua pública en la interna oficialista, Fernández negó que sus conflictos con Cristina Kirchner hayan perjudicado sus cuatro años de administración. “No voy a hablar de eso ni atribuirle ninguna responsabilidad a Cristina en ese punto. A mí me tocaron gobernar cuatro años muy difíciles. La herencia que me dejó el gobierno de Macri con una deuda impagable, que ellos sabían impagable. Apenas empezaba se desató pandemia. En el medio se dio el acuerdo con el FMI para no quedar en default. Después vino la guerra y después, la sequía”, enumeró.

Así, Fernández descartó de plano que Milei sea elegido como su sucesor. “No creo que la Argentina enloquezca. No, los argentinos no... eso no pasaría”, deslizó, pese a que enseguida aclaró: “De todas maneras estamos en una democracia, nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad”.

Convencido también de que su gobierno consiguió “muchos logros” -como el crecimiento de la economía, que la inversión social triplique “la de cualquier otro gobierno” o tener la tasa de desempleo “más baja de la historia”-, Fernández también fue consultado por los “fracasos” de su gestión y los ancló una vez más en el contexto que marcó su paso por Balcarce 50.

“Siento que si no hubiéramos vivido un tiempo tan complejo, podríamos haber tenido mejores resultados”, analizó. “Hemos hecho mucho. La inflación es un problema, el trabajo informal es un problema... Y son cosas que tenemos que resolver, están pendientes. Son cosas que me hubiera gustado poder resolver y no pude”, admitió.

Para cerrar, el Presidente reflexionó y envió un mensaje a los argentinos, mientras se aproxima el final de su mandato: “Les deseo lo mejor. Tenemos el mejor pueblo. Merece lo mejor la Argentina. Siento que voy a estar agradecido de que me hayan otorgado presidir el país que amo tanto. Deseo para la Argentina que no retroceda, que siga ampliando derechos, promoviendo igualdad. Y por eso confío en que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros”.

Terreno internacional

En el área internacional, Fernández se mostró contento de haber eliminado el “mecanismo extractivista” de América Latina en su relación con la UE. Asimismo destacó que la intención de la cumbre fue lograr “mecanismos de integración” y “tratar de escapar de la bipolaridad comercial entre Estados Unidos y China”, aunque aclaró que la guerra en Ucrania y la situación en Venezuela, Cuba y Nicaragua no eran temas a tratar. Esos puntos ocasionaron fricciones en las discusiones.

No obstante, el Presidente se refirió a la situación de estas de las naciones caribeñas, que tuvieron representación en la cumbre. “Cuba es un país que lleva décadas bloqueado económicamente y es inhumano lo que han hecho con el pueblo cubano, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo. Venezuela padece sanciones económicas que condenan a millones de venezolanos a tener que migrar porque no se puede vivir en Venezuela. Eso lo cuestionamos. La Argentina dice eso, pero también votó el informe Bachelet sobre derechos humanos violados en Venezuela y trabajamos con Venezuela para que los venezolanos encuentren un mecanismo de salida al problema que tienen”, sostuvo Fernández, quien indicó que la resolución para el país ahora gobernado por Nicolás Maduro es “fortalecer la democracia, y garantizar la institucionalidad y elecciones libres”.

LA NACION