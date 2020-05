El Presidente se quejó por los dichos de la diva de los teléfonos Fuente: Télam

29 de mayo de 2020 • 14:42

El presidente Alberto Fernández criticó hoy los dichos de Susana Giménez, quien manifestó en una entrevista realizada el martes que tiene "terror" de que el Gobierno convierta a la Argentina en Venezuela.

"Creo que Susana Giménez, a quien no conozco, dijo todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena", dijo el mandatario durante una entrevista con AM 750, en referencia al viaje que la diva realizó a Uruguay, para continuar en ese país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

"Al pobre Marcelo Tinelli lo mataron porque se fue un día antes", agregó Fernández. "Estamos hablando de si a mí me maneja La Cámpora y no de por qué se fue en la cuarentena", insistió.

Giménez había dicho desde su chacra La Mary, en Punta del Este: "Cuando vi a una señora hacer una fila desde las 4.30 de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela y tengo terror de que nos quieran convertir en eso".

Luego de aclarar que la Cancillería la autorizó a viajar porque tiene personal al que le debe pagar y perros para cuidar en su residencia Uruguay, agregó: "La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo (...) Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villa no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar, si no, no comen. Es una cadena horrorosa".

Fernández también opinó hoy sobre los dichos del sociólogo Juan José Sebreli, quien, ante la extensión de la cuarentena por coronavirus, pidió realizar "algo perfectamente democrático: la desobediencia civil".

Además, el escritor calificó al bloqueo policial a la Villa Azul como el "Gueto de Varsovia", y dijo que los vecinos "no van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre".

"El gueto de Varsovia es esto. Es un gueto. Tendrían que haberlo hecho (el cerco policial) el primer día. Están ahí encerrados porque no hicieron testeos. Con el testeo sacaban a los enfermos y los mandaban a un hospital, a un hotel, y los aislaban. Se están muriendo", dijo Sebreli.

El sociólogo agregó que los vecinos de Villa Azul "no solamente no pueden salir, no pueden ir a trabajar. Les llevan comida y no les alcanza. No se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre. Además, hay falta de agua. ¿Cómo van a hacer para que se laven las manos?".

Sobre este punto, el Presidente dijo: "No me quita el sueño, pero tengo pena porque se tergiversan las cosas y hay personas que no tienen la posibilidad de estar informadas".