Alberto Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 23:09

Alberto Fernández, el candidato con más chances para ser presidente electo, participó de una entrevista en Corea del Centro, el programa conducido por María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, a un día de dar el batacazo en las elecciones primarias y obligatorias, que se sucedieron este domingo. "El primer defensor de que Macri termine su mandato el 10 de diciembre, voy a ser yo", dijo.

Sobre la posibilidad de colaborar con el Gobierno en este tiempo de volatilidad de los mercados, sostuvo: "Quiero que los argentinos dejen de sufrir, si pudiera hacer algo para que no les pongan más padecimiento lo haría. El diálogo está abierto, pero yo no les quiero mentir a los argentinos: ¿qué puedo hacer yo? Soy solo un candidato, mi lapicera no firma decretos". Y agregó: "Soy absolutamente realista. Macri dice que yo soy la causa de sus problemas, pero el único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri".

En referencia al día después de las elecciones, cuando se le consultó si el Presidente lo felicitó tras la contienda, contó: "Él no me llamó. Me escribió [Rogelio] Frigerio, que me felicitó y le agradecí. Y hablé con Emilio Monzó". Respecto a la conferencia de prensa que brindó este lunes Mauricio Macri dijo: "El Gobierno escuchó, pero no entendió nada. Lo que vimos en la conferencia es que virtualmente van a seguir haciendo lo mismo". Y cuestionó: "Cuatro millones y medio de pobres y, ¿está orgulloso de lo que hizo?".

Según su mirada, la gente valoró la propuesta del Frente de Todos y "entendió que hay una alternativa de cambio". Asimismo, lo calificó como un espacio "mucho más amplio que el kirchnerismo". Y explicó que la identidad del partido se forma por diferentes referentes políticos entre peronistas, conservadores y no conservadores, progresistas y políticos de otros frentes.

En esta línea, elogió al exministro de Economía Roberto Lavagna, de quien dijo que es un "virtuoso al que le entregas un problema y da tres soluciones". Y no dejó lugar a dudas al decir que "a cualquier presidente le gustaría tener a Lavagna como ministro de Economía". Además, reveló que esta semana se reuniría con el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

Alberto Fernández: "Voy a defender que Macri termine su mandato" 04:10

Video

Fernández consideró que hay que estudiar la corrida cambiara que se vivió este lunes en el país y sugirió que se podría tratar de una jugada del Gobierno para responsabilizar al kirchnerismo. "Es llamativo", dijo.

Por otro lado, dio indicios de la política económica que podría llevar adelante el Frente de Todos, en caso de ser gobierno. "No estamos preparando una economía cerrada, con cepo, y que sea perseguidora de inversores. Fui crítico de Moreno, de las intervenciones de la economía", contó. Y más adelante, sostuvo: "No voy a declarar la cesación de pagos, obvio que voy a pagar. No quiero caer en default de ningún modo. Es muy costoso salir del default".

Consideró que Macri "solo piensa en la campaña" y en generar polarización en el electorado. Y criticó al gobierno de Cambiemos de haber sido el único responsable de la crisis económica. "Macri nos dejó en default. Si no tuviéramos el auxilio del FMI estaríamos en esa situación. El uso que hizo Macri de los recursos del fondo fue patético", opinó.

En cuanto a la relación que espera tener con el FMI, criticó las reformas que se exigen "sin consciencia". "Te pide que hagas una norma general que le quite derechos a todos. Eso merece un estudio que debe hacerse a consciencia y no porque lo pide el fondo", dijo. Y concluyó: "No comparto la idea de que para mejorar como sociedad hay que quitar derechos. No me pidan que yo deje de crear universidades".