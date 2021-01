Alberto Fernández: "Hay un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

En medio del conflicto con las empresas de medicina prepaga por la suspensión del aumento del 7% en las cuotas, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "el sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar".

"Es un problema muy profundo. No es un problema que empezó en el gobierno anterior. Es un problema de cómo se fue formando el sistema de salud", dijo el jefe del Estado, en diálogo con Radio Con Vos.

Ayer Fernández recibió al presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS), Claudio Belocopitt, a quien le manifestó que la Casa Rosada no está trabajando en una reformulación del sistema de salud que lleve a una estatización de sector. Además, le dijo que analizará la suspensión del aumento de las prepagas.

"Me parece que Belocopitt se equivocó. Lo llamé y tuvimos una charla de una hora y pico y tuvimos más coincidencias que diferencias. No estamos en condiciones de ofrecer aumentos de esa naturaleza", remarcó el jefe del Estado.

Y agregó: "Tenemos que bajar el déficit fiscal y controlar la inflación, y se necesita el esfuerzo de todos".

Para el Presidente, "hay un problema estructural en el sistema de salud que hay que revisar". "Hay un problema de costos, lo tienen las prepagas, pero también lo tienen las obras sociales. Yo era superintendente de Seguros y, desde entonces, estoy tratando de ver de qué manera la medicina prepaga tiene algún tipo de control del Estado, porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos", expresó.

Horas antes de reunirse con el Presidente, Belocopitt, dueño de Swiss Medical, había advertido que las empresas de medicina prepaga analizaban ir a la Justicia por el aumento del 7% que Fernández suspendió el jueves pasado. La suba había sido autorizada por el Ejecutivo a través de una resolución firmada por el ministro de Salud, Ginés González García.

"Fue algo (por la autorización al aumento) que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud. Cuando me enteré, les dije: 'esto está mal, no podemos seguir cargando sobre la gente semejante aumentos'. Fue la realidad la que me hizo cambiar de opinión", contó.

Enseguida, añadió: "Hay uno que sabe todo en el gobierno y es Alberto Fernández. Yo sé las expectativas de inflación, y Ginés no lo tuvo en cuenta. No tiene que ver con que se equivocó o no, él le prestó atención a su sector, yo le presto atención a todo".

Reforma del sistema de salud

Según anticipó LA NACION semanas atrás, el gobierno de Fernández negocia con sindicatos y empresarios una amplia reforma del sistema de salud que ataque los problemas financieros del sector, que quedaron expuestos como nunca con la pandemia de coronavirus.

Los cambios en discusión pasan por tres ejes: la integración de los sistemas público y privado, una reducción de la cantidad de obras sociales (hoy son 290, aunque solo unas pocas son rentables) y la aplicación de modificaciones impositivas para aliviar la carga al sector.

"Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos", advirtió la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto del Frente de Todos en La Plata.

