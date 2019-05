Alberto Fernández: "Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora"

El precandidato presidencial buscó despejar dudas sobre cómo sería la toma de decisiones en un eventual gobierno compartido con Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Alberto Fernández trató de volver a su rutina diaria luego de la decisión sísmica de Cristina Kirchner de convertirlo en precandidato a presidente y acompañarlo en la fórmula, pero los paseos rutinarios con su perro collie por las calles de Puerto Madero ya no serán los mismos para el exjefe de Gabinete. Ayer, en su recorrido, Fernández respondió preguntas de la prensa y buscó despejar las dudas sobre una eventual convivencia con Kirchner en el gobierno: "Ni Cristina es (Juan Domingo) Perón ni yo soy (Héctor) Cámpora", graficó.

Además, en su primer gesto político como precandidato, Alberto Fernández viajó anoche a Santa Cruz para participar en un ciclo de charlas políticas en la sede local del gremio UPCN.

Entre elogios a la exmandataria -a quien acompañará mañana en el inicio del juicio oral- y justificaciones a su acercamiento tras cuestionarla a lo largo de su último mandato, Fernández criticó al gobierno de Mauricio Macri, evaluó la reacción de otros dirigentes peronistas a su postulación, criticó a los medios y dio indicios de lo que haría como presidente. "Tener a Cristina es como tenerlo a Messi y yo soy el nueve que hace los goles", afirmó Fernández ayer mientras paseaba al perro.

Si bien subrayó que no se "desdice" de las críticas a su precandidata a vicepresidenta, el exfuncionario aseguró que en un eventual gobierno suyo, él será quien "tomará las decisiones, pero sin prescindir" de Cristina Kirchner.

"Es alguien muy valioso. Tiene una generosidad y una grandeza enormes", dijo.

Fernández le agradeció también a quienes le manifestaron su apoyo (gobernadores, dirigentes y periodistas, dijo) y opinó sobre la voluntad de Daniel Scioli de competir en las PASO pese a que Agustín Rossi y Felipe Solá anunciaron que bajaban sus candidaturas. "Me parece absolutamente legítimo que él quiera hacerlo. Le tengo un gran cariño a Daniel", sostuvo.

El precandidato también se mostró sorprendido por los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, quien afirmó que la decisión de Cristina Kirchner le restará puntos de apoyo en las urnas y la comparó con el ataúd que quemó Herminio Iglesias en el cierre de su campaña.

En su objetivo de convocar a otros sectores del peronismo a la unidad, Fernández aseguró también que Sergio Massa tiene "abiertas todas las puertas" y se deshizo en elogios al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti. "¿Quién razonablemente no quiere que el peronismo cordobés no esté con nosotros? (...) Schiaretti es un muy buen gobernador", dijo.

Asimismo, en un intento de polarizar, aseguró que el espacio de Roberto Lavagna "es un no espacio" y que "le va a costar muchísimo poder llegar".

Por su parte, el precandidato lanzó duras críticas a Mauricio Macri y aseguró que "no hay nada más destructivo que el macrismo en el poder".

En tanto, en una entrevista ayer a Radio 750 y ante la posible reacción de los mercados sobre su postulación, Fernández aseguró que ya habló con "varios fondos de inversión", a los que les explicó que no van a hacer "locuras".

El exjefe de Gabinete también relató al diario Página 12 cómo fue el reencuentro con su compañera de fórmula tras los años de distanciamiento.

Según contó, volvió a tomar contacto con Cristina Kirchner en diciembre de 2017. "Pasaron nueve años sin vernos, casi diez, ese tiempo hizo que el reencuentro haya sido un reencuentro donde recuperamos la amistad que habíamos tenido, el afecto, donde saldamos todo lo que nos cuestionamos, lo que nos permite trabajar con mucha confianza el uno con el otro. Me emocionó mucho, mucho, el ofrecimiento de Cristina", dijo. Y agregó: "Me pasó lo que les pasó a muchos argentinos que se pelearon entre amigos, porque la política no los ponía de acuerdo. La diferencia es que era una discusión entre una presidenta y un jefe de Gabinete que eran amigos".

La novia lo supo el miércoles

La actriz Fabiola Yáñez, novia de Alberto Fernández, contó que se enteró el miércoles de la propuesta de Cristina Kirchner, es decir, tres días antes de que se hiciera público. "No, no me entere el sábado, lo supe el miércoles, cuando también lo supo Alberto. Él se sorprendió, tuvo una reunión, donde Cristina le planteó esto y volvió, me llamó por teléfono", contó en Radio 10.